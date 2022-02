Deutsche Telekom : une solution IoT commune avec T-Mobile

Deutsche Telekom a annoncé mercredi le lancement en collaboration avec sa filiale américaine T-Mobile US d'une offre 'disruptive' dédiée à l'Internet des objets (IoT).



Les deux opérateurs télécoms expliquent que la solution a été conçue pour offrir une connectivité 'simplifiée' à l'échelle mondiale pour les entreprises souhaitant bénéficier d'une fenêtre unique pour visualiser et gérer les connexions sur plusieurs plateformes.



A en croire Deutsche Telekom et T-Mobile , la technologie 5G est sur le point de 'libérer' l'avenir de l'Internet des objets, avec des connexions cellulaires 5G qui devraient représenter 57% de toutes les connexions mondiales d'ici dans l'Internet des objets d'ici à 2025.



Cette solution commune doit être disponible sur 188 marchés et 383 réseaux d'opérateurs mondiaux.



