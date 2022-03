Deutsche Telekom veut céder son activité de tours de télécommunication

Deutsche Telekom, qui figure parmi les leaders mondiaux des services de télécommunications, souhaite se séparer de son activité de tours mobiles et attend des offres dans les deux prochaines semaines d’après des sources proches du dossier. La société allemande travaille avec Goldman Sachs en tant que conseiller pour la vente de ses 40 600 pylônes, dans le cadre d'une opération qui pourrait valoriser l'activité à près de 18 Mds€, ont déclaré deux des sources, sous couvert d'anonymat.

Un porte-parole de Deutsche Telekom a déclaré que le groupe était en train d'examiner plusieurs options pour l'activité - comme annoncé l'année dernière lors de sa journée des marchés financiers.

Les tours de télécommunication ont été la cible de plusieurs rachats importants ces dernières années, les sociétés de télécommunication cherchant à réduire leur dette et leurs coûts. Deutsche Telekom a besoin de liquidités pour réduire une dette massive de plus de 130 milliards d'euros et libérer des fonds pour investir dans les infrastructures et pour s'assurer le contrôle de son activité américaine T-Mobile, qui représente les trois cinquièmes des ventes du groupe.

L'opérateur espagnol d'infrastructures de téléphonie mobile Cellnex et l'américain American Tower Corporation préparent tous deux des offres, selon deux des sources, alors qu'ils font la course pour se développer en Europe en vue du déploiement de la technologie 5G de nouvelle génération.

Cellnex, Goldman Sachs et American Towers ont refusé de commenter.