BONN (dpa-AFX) - Deutsche Telekom veut continuer à supprimer des emplois. Le nombre total d'emplois concernés n'est pas encore clair, a déclaré samedi un porte-parole de Deutsche Telekom. Le "Handelsblatt" avait rapporté auparavant. L'entreprise a confirmé que 1300 des 5400 postes du prestataire de services informatiques interne Telekom IT seraient supprimés en Allemagne. En outre, environ 350 employés quitteraient l'entreprise dans les mois à venir pour prendre une retraite anticipée ou partielle.

Dans le cadre d'un programme interne appelé "Booster", qui, selon l'entreprise, vise à réduire les coûts, on examine actuellement comment restructurer les processus au siège de Bonn et dans quelle mesure des postes peuvent être économisés. Selon le groupe, beaucoup de choses ont changé, notamment en raison des progrès technologiques, et les dernières grandes restructurations de ce type remontent parfois à dix ans.

"Nous allons organiser cela de la manière la plus socialement acceptable possible", a déclaré le porte-parole de Telekom. Il n'y a jamais eu de licenciements secs chez Telekom en Allemagne. En août, la filiale allemande de Deutsche Telekom, T-Mobile US, avait déjà annoncé la suppression de près de 5000 emplois aux États-Unis et leur remplacement, entre autres, par de l'intelligence artificielle./swe/DP/zb