Disponible dans tout le pays : Cell Broadcast doit mieux alerter les citoyens

BONN (dpa-AFX) - C'est un son strident qui pourrait sauver des vies : Le système d'alerte Cell Broadcast est disponible depuis jeudi dans toute l'Allemagne, selon les opérateurs de téléphonie mobile. Vodafone, Telefónica Deutschland (O2) et Deutsche Telekom ont déclaré qu'ils étaient prêts. "Aucun autre système n'atteint autant de personnes dans une zone à risque en cas d'urgence", a déclaré Markus Haas, directeur de Telefónica Allemagne. L'Office fédéral pour la protection de la population et l'aide en cas de catastrophe (BBK) a fait savoir qu'une "nouvelle étape importante avait été franchie pour renforcer la protection de la population". Avec Cell Broadcast, les téléphones portables reçoivent un texte d'avertissement et un son puissant est émis. Cela doit signaler les catastrophes imminentes.

Dans ce système, les messages sont envoyés comme des signaux de radiodiffusion à tous les appareils compatibles inscrits dans une cellule radio - d'où le nom "Cell Broadcast". L'alerte est donnée, par exemple, en cas d'incendie majeur ou d'inondation. L'introduction de Cell Broadcast en Allemagne a été motivée par les intempéries catastrophiques de l'été 2021 en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et en Rhénanie-Palatinat, qui ont fait plus de 180 morts. Le système est utilisé depuis longtemps dans d'autres pays de l'UE.

Il complète d'autres canaux d'alerte, par exemple les annonces radio ou les sirènes des bâtiments. Cell Broadcast ne nécessite pas l'installation d'une application, comme c'est le cas pour les alertes Nina ou Katwarn.

Ce qui est utile avec Cell Broadcast, c'est qu'un téléphone portable émet un signal fort même s'il est en mode silencieux. Cela réduit considérablement la probabilité que quelqu'un ne remarque pas l'avertissement d'un désastre imminent. En revanche, si le téléphone est en mode avion, par exemple si quelqu'un dort et ne veut pas être dérangé, il reste silencieux et ne reçoit pas de message puisqu'il n'est pas connecté au réseau pendant ce temps. Il serait préférable d'utiliser le mode sommeil, qui bloque les appels et les messages de chat, mais qui permet au téléphone d'être connecté au réseau et donc d'être accessible pour la diffusion cellulaire.

Les opérateurs étaient tenus de mettre en œuvre le système d'alerte avant jeudi et de le rendre disponible partout en Allemagne - ils ont déclaré avoir respecté ce délai. Le système a été testé lors d'une journée d'alerte nationale début décembre. Les entreprises de télécommunications ont néanmoins estimé que le test était globalement réussi.

Cette année, les opérateurs de réseau ont effectué d'autres tests. Les résultats ont été collectés et des optimisations ont été effectuées, a déclaré un porte-parole de Telekom. Les coûts d'exploitation sont remboursés aux opérateurs par l'État. Les alertes sont déclenchées par les autorités régionales compétentes en cas de catastrophe.

La centrale des consommateurs de Rhénanie-du-Nord-Westphalie considère Cell Broadcast en Allemagne comme une "extension positive du système d'alerte en cas de catastrophe existant". Il est important d'élargir autant que possible le cercle des personnes à atteindre, a déclaré Felix Flosbach, défenseur des consommateurs. "Pour les solutions numériques, il faut notamment veiller à une large disponibilité pour un grand nombre d'appareils".

Le fait est que tous les téléphones portables inscrits dans une cellule radio ne sont de loin pas atteints. Les modèles plus anciens, que les seniors notamment ont encore sur eux, sont laissés de côté, seuls les smartphones sont concernés. Et encore, uniquement s'ils disposent de nouvelles mises à jour logicielles. Selon Vodafone, environ trois quarts des appareils mobiles sont capables de recevoir Cell Broadcast. Inversement, cela signifie qu'un quart d'entre eux ne sont pas couverts. En outre, on estime que quatre pour cent des personnes en Allemagne ne possèdent pas de téléphone portable.

Il est important que les utilisateurs de téléphones portables restent à jour en matière de système d'exploitation. A ce sujet, Vodafone lance un "appel urgent" : "Si les utilisateurs de smartphones n'ont pas encore les dernières versions de ces systèmes d'exploitation sur leur terminal, ils doivent installer une mise à jour logicielle correspondante".

Vodafone a également demandé aux fabricants d'appareils d'améliorer la sauvegarde et le réaffichage des messages d'alerte. Lors de la journée d'alerte de décembre, certains consommateurs avaient d'abord cliqué sur le message pour le faire disparaître et avaient ensuite du mal à le retrouver lorsqu'ils voulaient le lire. Vodafone a indiqué que les fabricants s'étaient engagés à améliorer cette situation en adaptant le menu.

Les politiciens évaluent également le sujet de manière positive. "Cell Broadcast apporte une grande valeur ajoutée à un coût réduit", a déclaré Maik Außendorf, député des Verts au Bundestag. Il déplore toutefois que le système n'ait été introduit que maintenant en Allemagne. "D'autres pays de l'UE ont été beaucoup plus rapides : Cell Broadcast aurait dû être mis en œuvre bien plus tôt en Allemagne". Selon lui, il est important que le système soit sécurisé contre les abus. "Si le système était piraté et qu'une puissance étrangère envoyait des messages trompeurs, cela pourrait déstabiliser l'Allemagne en situation de crise". Actuellement, un tel abus n'est heureusement pas à prévoir./wdw/DP/zb