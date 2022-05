Ericsson et Deutsche Telekom exploitent l'énergie éolienne pour les mâts de téléphonie mobile alors que les coûts énergétiques s'envolent

Avec des factures déjà élevées qui ne font qu'augmenter, les entreprises européennes à forte consommation d'énergie recherchent des moyens innovants pour obtenir une énergie fiable et à faible teneur en carbone.

Les opérateurs de télécommunications ont une motivation supplémentaire pour réduire les coûts car ils doivent également canaliser 872 milliards de dollars au niveau mondial dans le déploiement des réseaux 5G de nouvelle génération jusqu'en 2030, selon Morgan Stanley.

"Les coûts énergétiques pour notre secteur sont d'environ 25 milliards de dollars par an, probablement plus proches de 30 milliards de dollars, aux prix actuels de l'énergie", a déclaré Mats Pellbck Scharp, responsable de la durabilité chez Ericsson, dans une interview. "C'est donc en quelque sorte du même ordre de grandeur que l'investissement dans les équipements radio et autres."

Ericsson a déclaré que l'éolienne de 5 kilowatts et les modules solaires pourraient théoriquement alimenter tout le site de Dittenheim, à environ 120 miles au nord de Munich dans l'État de Bavière.

Douze mètres carrés de panneaux solaires ont déjà fonctionné pendant un an, fournissant environ 10 % de l'énergie nécessaire.

Lorsque le vent tombe ou que le soleil se couche, l'énergie de secours provient d'installations centralisées, souvent alimentées par des combustibles fossiles, via une connexion au réseau principal.

Selon M. Scharp, les opérateurs de télécommunications peuvent utiliser l'énergie renouvelable locale lorsque les prix du marché sont plus élevés - généralement le matin et le soir - et s'appuyer sur le réseau lorsque la baisse de la demande réduit les coûts.

Le nouveau système pourrait être rapidement déployé sur d'autres sites mobiles à l'avenir.

Selon McKinsey, les coûts énergétiques représentent en moyenne environ 5 % des dépenses d'exploitation des opérateurs télécoms, un chiffre qui devrait augmenter avec le déploiement de la 5G.