BERLIN (dpa-AFX) - Selon le ministère du numérique, le développement des connexions Internet à haut débit en Allemagne progresse rapidement. Rien que l'année dernière, environ quatre millions de foyers supplémentaires ont reçu une connexion en fibre optique, a déclaré le ministre du numérique et des transports Volker Wissing (FDP) à l'occasion de la manifestation festive "Un an de stratégie Gigabit" mardi. Un an après le lancement, nous nous sommes considérablement rapprochés des objectifs d'une couverture complète et performante en gigabits.

Selon les indications de Wissing, fin 2022, environ un ménage sur quatre en République fédérale était raccordé à la fibre optique. Dans le domaine de la téléphonie mobile également, le développement des réseaux à haut débit progresse rapidement. En l'espace d'un an, la couverture du réseau mobile rapide de cinquième génération (5G) a atteint 87 pour cent de la surface en Allemagne, ce qui correspond à une augmentation de 22 points de pourcentage.

Une couverture complète, performante et fiable avec des réseaux Gigabit est la base d'une numérisation réussie et de la pérennité du site Allemagne, a déclaré Wissing à l'agence de presse allemande. "Au cours des douze derniers mois, nous avons réussi à déclencher une dynamique supplémentaire dans le développement de la fibre optique et de la téléphonie mobile". L'approche de son ministère est de réunir tous les acteurs concernés autour d'une table et d'aborder ensemble les objectifs ambitieux.

Il y a un an, la coalition "Ampel" avait présenté une "stratégie Gigabit", un ensemble de 100 mesures visant principalement à simplifier et à accélérer les procédures d'autorisation pour l'extension du réseau. Dans ce document, le gouvernement fédéral s'est fixé pour objectif de mettre à disposition, d'ici 2030, "partout où les gens vivent, travaillent ou se déplacent", la fibre optique jusque dans les maisons et la norme de téléphonie mobile la plus récente. Dans un premier temps, la coalition veut faire avancer le développement de manière à ce qu'au moins un foyer sur deux puisse utiliser la fibre optique d'ici la fin 2025.

Sur les 100 mesures prévues, seuls 39 points sont encore affichés comme ouverts sur une page web du ministère du numérique (35 "en cours" et 4 "pas encore commencés"). 32 ont donc été menées à bien. Le reste, soit 29 mesures, sont des mesures en cours.

L'état d'avancement du développement des réseaux à large bande sera abordé mardi matin lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de l'anniversaire de la présentation de la stratégie Gigabit à Berlin. Des représentants de premier plan du secteur des télécommunications y discuteront également de l'avenir de l'infrastructure numérique./chd/DP/zb