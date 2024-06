FRANCFORT/BONN/BERLIN (dpa-AFX) - La banque allemande KfW s'est à nouveau séparée d'actions Telekom et a ainsi récupéré une somme de plusieurs milliards pour l'Etat fédéral. Selon le ministère fédéral des Finances, l'argent sera utilisé pour les chemins de fer. "L'État fédéral utilisera le lot net qui lui revient suite à cette transaction pour renforcer les fonds propres de Deutsche Bahn AG et développer l'infrastructure ferroviaire en Allemagne dans une perspective d'avenir", a indiqué le ministère des Finances lundi soir. Les actions sont allées à de grands investisseurs. L'action Telekom perdait environ deux pour cent dans les échanges de midi mardi.

Pour les spécialistes de la bourse, cette mesure n'est pas une surprise, le marché s'attendait à d'autres ventes de parts par l'État fédéral. "Ce n'est pas une surprise", a déclaré un trader, "la baisse des prix pourrait être une opportunité pour entrer sur le marché". Avec la vente, l'excédent d'actions diminue, ce qui est positif.

Lundi, après la clôture de la bourse, la KfW avait annoncé la vente de 110 millions d'actions du groupe Dax Deutsche Telekom à des investisseurs institutionnels. "En raison de l'environnement réceptif du marché des actions, le placement a pu être réalisé avec succès", a expliqué le ministère des Finances.

Les actions ont été placées à un prix de 22,13 euros. Le titre valait en dernier lieu 22,18 euros. Au total, la vente a permis à la banque de récupérer environ 2,43 milliards d'euros. Le placement a été organisé par la Deutsche Bank, JPMorgan et Morgan Stanley. La part commune détenue directement par la KfW et l'État fédéral dans Deutsche Telekom AG est tombée à environ 27,8 %.

L'État fédéral poursuit ainsi sa politique de privatisation responsable, a fait savoir le ministère. "Compte tenu de la persistance de l'intérêt fédéral, l'État fédéral et la KfW restent ensemble les principaux actionnaires de Deutsche Telekom AG et maintiendront le niveau de participation requis à cet effet". Dans les trois prochains mois, la KfW ne pourra en tout cas plus vendre d'actions Telekom sans l'accord des banques.

"La KfW et l'État fédéral restent les principaux actionnaires de Deutsche Telekom AG", a également indiqué le communiqué de la banque d'investissement. Au deuxième trimestre, la KfW avait déjà vendu 22,4 millions d'actions via la bourse. Fin 2023, l'État fédéral et la KfW détenaient encore un peu plus de 30 % de Telekom. Le groupe japonais Softbank détenait alors encore 4,5 % des parts de la société de Bonn.

Ce n'est qu'en février que la KfW s'est séparée d'un paquet d'actions de Post pour près de 2,2 milliards d'euros. Le gouvernement a besoin d'argent compte tenu du débat budgétaire et du besoin de rénovation du réseau ferroviaire allemand. Le gouvernement fédéral souhaite ainsi moderniser le réseau ferroviaire dans les années à venir à l'aide de plusieurs milliards d'euros - des plans que l'arrêt budgétaire de la Cour constitutionnelle fédérale en novembre dernier avait chamboulés. Mais à la mi-décembre, il était clair que les dépenses pour le rail ne seraient pas réduites./mne/sku/ngu/men