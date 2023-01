La consommation de données du Nouvel An sur le réseau mobile augmente fortement

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Les utilisateurs de téléphones portables en Allemagne ont consommé beaucoup plus de données pendant la nuit du Nouvel An que l'année précédente. Au cours de la première heure de l'année 2023, le réseau Vodafone a transmis 280 000 gigaoctets, soit environ 40% de plus que l'année dernière à la même période, a annoncé l'opérateur mercredi à Düsseldorf. Son concurrent Telefónica Deutschland, avec sa marque O2, a même augmenté d'environ 50% pour atteindre 570 000 gigaoctets. Deutsche Telekom a annoncé une hausse de 55%.

Au cours de la même période de l'année précédente, la consommation de données du Nouvel An avait augmenté plus faiblement : de 14% chez Vodafone et de 35% chez O2. La raison : de nombreuses personnes étaient restées chez elles en raison des restrictions Corona, où elles étaient connectées à Internet via le Wlan.

Le directeur de Telefónica Allemagne, Markus Haas, a parlé d'un "feu d'artifice de données" pendant la nuit du Nouvel An. Chez Vodafone, on parlait d'une "charge de travail exceptionnelle". "Beaucoup d'entre nous étaient de nouveau en route pour faire la fête au début de la nouvelle année", a déclaré la responsable technique de Vodafone Allemagne, Tanja Richter. "A cette occasion, de plus en plus souvent, non seulement des photos mais aussi des vidéos haute résolution ont été partagées sur les médias sociaux".

La consommation de données dans la téléphonie mobile est depuis longtemps en forte hausse en raison de l'utilisation d'applications gourmandes en données et de l'évolution des habitudes de communication, les entreprises annoncent chaque année des valeurs record./wdw/DP/zb