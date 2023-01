La croissance du chiffre d'affaires de Netflix est la plus faible depuis que le plan publicitaire a du mal à s'imposer.

Le pionnier du streaming a été ébranlé par les dépenses tendues des consommateurs, la hausse des coûts de financement de la production et la concurrence accrue de Disney+ et Amazon Prime.

Il avait placé ses espoirs dans le lancement du volet avec publicité, mais les analystes disent ne pas avoir constaté une explosion des abonnements.

L'entreprise devrait avoir ajouté 4,5 millions d'abonnés au quatrième trimestre - l'ajout le plus faible pour la période des fêtes depuis 2014. Elle a ajouté 8,3 millions d'abonnés il y a un an.

Le plan à 6,99 $ par mois avec publicité ne donne pas accès à tous les titres et n'est pas assez bon marché pour conquérir un nombre important de clients aux États-Unis et au Canada, selon les analystes.

"Si l'on considère la saturation du marché et la variété des différentes options disponibles, et le fait que le prix n'est pas nécessairement nettement inférieur à celui de la concurrence, il y a quelques défis à relever pour atteindre ces objectifs d'abonnés", a déclaré Jamie Lumley, analyste chez Third Bridge.

Cela devrait attirer l'attention sur les dépenses agressives de Netflix en matière de contenu, dont le directeur financier Spencer Neumann a déclaré en juillet qu'elles s'élèveraient à environ 17 milliards de dollars par an au cours des deux prochaines années.

"Lorsque la dette était bon marché, vous pouviez emprunter beaucoup d'argent et l'investir dans le contenu", a déclaré Shahid Khan, associé et responsable mondial des médias et du divertissement chez Arthur D. Little.

"Compte tenu des taux d'intérêt actuels, Netflix devra être très sélectif quant au feu vert donné au contenu et à la manière dont il le financera."

À titre de comparaison, son rival Walt Disney Co prévoit des dépenses de contenu pour l'exercice 2023 de l'ordre de 30 milliards de dollars, tandis que Paramount Global prévoit des dépenses inférieures à 10 milliards de dollars. Disney ne ventile pas les dépenses de contenu entre le streaming et ses autres divisions.

CONTEXTE

Netflix a subi de lourdes pertes d'abonnés au cours des six premiers mois de 2022 en raison des retombées du conflit entre la Russie et l'Ukraine et de l'affaiblissement de l'économie, ce qui a contraint le pionnier du streaming à se tourner vers la publicité, une démarche à laquelle il a longtemps résisté.

Il a renoué avec la croissance du nombre d'abonnés au troisième trimestre, mais son action, favorite des investisseurs pendant ses années de croissance rapide, a tout de même terminé l'année avec une baisse de plus de 50 %.

Selon Refinitiv, les revenus de la société ne devraient avoir augmenté que de 1,7 % pour atteindre 7,84 milliards de dollars au cours du trimestre octobre-décembre. Ce serait le chiffre le plus bas depuis son entrée en bourse en 2002.

"Alors que la croissance globale du streaming se stabilise, la plupart des plateformes de streaming plus matures se sont également stabilisées", a déclaré MoffettNathanson, ajoutant que la portée de Netflix a chuté de 200 points de base au cours du trimestre.

Pourtant, certains analystes pensent que le plan de publicité sera payant à long terme, notamment sur les marchés en développement, où le pouvoir d'achat est plus faible.

FONDAMENTAUX

* Le bénéfice par action est estimé à 44 cents lorsque Netflix publiera ses résultats le 19 janvier.

SENTIMENT DE WALL STREET

* 21 des 43 analystes évaluent le titre "acheter" ou plus, tandis que 19 ont une note "conserver" et trois l'évaluent "vendre" ou moins.

* L'objectif de prix médian des analystes pour le titre est de 330 $, contre 278,97 $ le 1er novembre, date du lancement du plan publicitaire.

* Netflix se négocie actuellement à 324,43 $.

FIN DU TRIMESTRE REFINITIV IBES RÉEL BATTU, ATTEINT,

ESTIMATION MANQUÉE

30 sept. 2022 2,13 3,10 battu

30 juin 2022 2,94 3,20 battu

31 mar. 2022 2.89 3.53 Battement

31 déc. 2021 0,82 1,33 Battement

30 sept. 2021 2.56 3.19 Battement

30 juin 2021 3,16 2,97 Manqué

31 mars 2021 2,97 3,75 battu

31 déc. 2020 1,39 1,19 Manqué