Cologne (dpa-AFX) - Deutsche Telekom a essuyé une défaite en justice dans le cadre d'un litige portant sur l'utilisation de tuyaux dans lesquels se trouvent des câbles Internet. L'entreprise doit accorder à son concurrent Deutsche Glasfaser l'accès au réseau demandé officiellement sur deux lignes dans les communes bavaroises de Heßdorf et Großenseebach, a fait savoir le tribunal administratif de Koln en se référant à une obligation correspondante dans la loi sur les télécommunications. Une demande urgente de Telekom a été rejetée (numéro de dossier 1 L 681/24).

Deutsche Glasfaser avait voulu obtenir l'accès pour ne pas avoir à creuser elle-même. L'entreprise de Düsseldorf s'est heurtée à un mur et a donc fait appel à l'Agence fédérale des réseaux. Celle-ci a donné raison à Deutsche Glasfaser dans le cadre d'une procédure de règlement des litiges en mars, à la suite de quoi Telekom a porté l'affaire devant les tribunaux.

Dans le cadre de la procédure dite d'urgence, le tribunal a rendu sa décision en faveur de Deutsche Glasfaser. Cela signifie que Telekom doit maintenant autoriser l'accès. Certes, les faits pouvaient encore être débattus dans une procédure au fond, mais celle-ci n'aurait pas d'effet suspensif.

Deutsche Glasfaser, qui emploie environ 1900 personnes en Allemagne et investit chaque année, selon ses propres dires, un milliard d'euros dans le développement de la fibre optique en Allemagne, a salué la décision du tribunal. "L'Open Access - c'est-à-dire l'accès ouvert au réseau - garantit une concurrence loyale et offre aux clients une véritable liberté de choix entre des offres et des services forts", a déclaré un porte-parole de l'entreprise.

Telekom maintient sa position

Une porte-parole de Telekom a en revanche réagi avec incompréhension à la décision du tribunal. Les gaines ont été installées à ses propres frais et la demande de l'État ne concernait que la deuxième étape, à savoir la pose de la fibre optique dans ces gaines. "Or, Telekom doit maintenant donner accès à toutes les conduites vides sur le tracé et, en plus, procéder à des extensions de capacité pour les concurrents à ses propres frais", a déclaré la porte-parole de Telekom. Il s'agit d'une "atteinte à la propriété de notre réseau". La demande d'urgence ayant été rejetée, Telekom poursuivra son point de vue différent dans la procédure judiciaire en cours /wdw/DP/men.