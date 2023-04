BERLIN (dpa-AFX) - L'Allemagne est depuis des années à la traîne en matière de développement des réseaux de fibre optique dans les comparaisons internationales. Selon les statistiques de l'OCDE publiées l'été dernier, la Corée du Sud et le Japon, mais aussi l'Espagne, ont plus de 80% de leurs foyers connectés à des lignes de fibre optique, par lesquelles les données circulent à une vitesse fulgurante et avec une bande passante fiable 24 heures sur 24. Avec un taux de connexion de 8,1 %, l'Allemagne n'arrive qu'en troisième et dernière position dans le classement de l'organisation des pays industrialisés.

Mais depuis un peu plus d'un an, on observe également des mouvements dans le développement de la fibre optique dans notre pays. Ainsi, Deutsche Telekom, qui pendant des années a surtout misé sur l'optimisation des lignes de cuivre existantes, a fortement accéléré l'extension de son offre de réseau fixe avec des lignes en fibre optique. Rien que cette année, le président du groupe, Tim Höttges, a déclaré que l'objectif était d'atteindre trois millions de foyers raccordables. Cependant, dans le cadre de cette expansion rapide, il est régulièrement reproché à Telekom de planifier ou de construire des lignes alors qu'elle dispose d'un accès aux lignes de la concurrence.

Ainsi, les habitants de Glienicke, dans le Land de Brandebourg, bénéficient désormais d'une double couverture. Outre le fournisseur local DNS:NET, Telekom a également fait installer ses propres lignes de fibre optique. Ce qui est peut-être encore rentable pour toutes les parties concernées dans la périphérie nord de Berlin pourrait, dans d'autres régions, bouleverser les calculs de rentabilité des concurrents de Deutsche Telekom.

La commune souabe de Gablingen a fait les gros titres dans toute l'Allemagne. Telekom avait initialement prévu de n'y installer des lignes de fibre optique rapides qu'en 2025. Mais après que son concurrent Deutsche Glasfaser a installé ses câbles, Telekom a changé ses plans et a commencé à installer ses propres câbles à fibres optiques.

Les concurrents du groupe Magenta ont alors adressé une lettre incendiaire au ministre du numérique Volker Wissing (FDP) par le biais de leurs associations professionnelles, mettant en garde contre les conséquences d'un déploiement non coordonné de la fibre optique en Allemagne. Dans cette lettre, les associations du haut débit Anga, Breko, Buglas et VATM ainsi que l'association des entreprises communales (VKU) reprochent à Deutsche Telekom de freiner le développement de la fibre optique par des "manœuvres stratégiques" et de compromettre ainsi les objectifs de développement du haut débit du gouvernement fédéral.

Les associations reprochent à Deutsche Telekom de concurrencer les réseaux en fibre optique existants d'entreprises concurrentes avec ses propres lignes ou d'inquiéter les riverains avec de vagues annonces d'extension. Les réseaux des concurrents de Deutsche Telekom, qui sont en cours de planification depuis un certain temps, sont également concernés par les actions de Deutsche Telekom. En agissant de la sorte, Telekom détruit les plans d'affaires des entreprises de déploiement et contrecarre leurs activités de déploiement, peut-on lire dans la lettre. "Il reste des communes qui ne seront finalement que partiellement déployées par Telekom et des citoyens qui n'auront pas accès à la fibre optique". Selon l'état actuel des études, cela concernerait plus de la moitié des régions à code postal en Allemagne.

Thilo Höllen, directeur des télécommunications et responsable des coopérations du groupe en matière de haut débit, a toujours rejeté ces accusations. La "superstructure" ne représente qu'une fraction de l'extension du réseau en Allemagne, a écrit Höllen dans une tribune publiée par le site spécialisé "Tagesspiegel Background". En 2022, la superstructure de Telekom était inférieure à un pour cent. La concurrence dans le déploiement de la fibre optique permet de s'assurer que dans quelques années, il ne sera pas nécessaire de discuter des monopoles - locaux - et de leurs inconvénients : "une qualité moindre à des prix plus élevés".

Les concurrents des télécoms se plaignent d'un comportement déloyal de la part d'une entreprise dominante. L'annonce ou le déploiement ponctuel effectif uniquement dans des zones particulièrement lucratives rendrait non rentables les plans d'investissement et de déploiement des concurrents pour la couverture de communes entières dans le cadre d'un calcul mixte. Ils demandent au gouvernement fédéral, en tant que grand actionnaire de Deutsche Telekom, de mettre dans la balance sa participation de 30% dans l'ancienne entreprise publique et d'inciter la direction de Deutsche Telekom à changer de cap dans la construction de la fibre optique. Dans la lettre adressée à Wissing, les associations demandent au ministre de s'attaquer au problème en collaboration avec le secteur des télécommunications, l'Agence fédérale des réseaux et l'Office de la concurrence.

L'occasion se présentera bientôt : Selon un porte-parole, le ministère du numérique a chargé la société de conseil WIK-Consult de Bad Honnef d'examiner de près la double construction controversée. Il s'agit d'étudier et de classer des exemples concrets de superstructures. Les résultats devraient être présentés et discutés à la mi-mai avec le ministère et les parties prenantes, dont des représentants de l'industrie, de l'Agence fédérale des réseaux et des pouvoirs publics, lors d'une réunion commune./chd/DP/zb