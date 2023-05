Le déploiement de la fibre optique prend de l'ampleur - Un foyer sur trois y a accès

BONN (dpa-AFX) - Le développement de connexions Internet très rapides et stables via la fibre optique progresse en Allemagne. Fin 2022, les câbles en fibre optique étaient à portée de 13,1 millions de foyers. Cela représente 4,2 millions de foyers de plus qu'un an auparavant, a indiqué l'Agence fédérale des réseaux à l'agence de presse allemande. Par rapport à 2020, cela correspond à un doublement. Ainsi, environ un ménage allemand sur trois a déjà accès au "FTTH" (Fiber to the Home) ou au "FTTB" (Fiber to the Building) - c'est-à-dire à des connexions qui passent également par la fibre optique sur le dernier tronçon jusqu'au client.

Le principal moteur de l'extension est Deutsche Telekom, qui investit fortement dans son réseau de fibre optique. De nombreux citoyens renoncent toutefois aux contrats relativement onéreux en matière de fibre optique et obtiennent à la place Internet via d'autres technologies, que ce soit par les lignes téléphoniques (VDSL) ou le câble de télévision. Parmi les connexions FTTH/FTTB disponibles d'ici fin 2022, seul un quart (26%) était activé./DP/mis