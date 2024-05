BONN (dpa-AFX) - Alors que les citoyens allemands envoient de moins en moins de SMS, l'utilisation de services en ligne comme Whatsapp, Threema ou Signal augmente fortement en Allemagne. Comme l'a fait savoir l'Agence fédérale des réseaux en réponse à une question de la dpa, environ 891 milliards de messages instantanés ont été envoyés l'année dernière en Allemagne via Internet, soit près de onze pour cent de plus qu'en 2022. Il s'agit de messages texte, de photos, de vidéos, de documents et d'emojis envoyés via des services en ligne. Pour chaque consommateur utilisant régulièrement de tels services, il y avait en moyenne 379 messages instantanés par mois.

En revanche, l'intérêt pour les SMS a diminué, 5,3 milliards ont été envoyés en Allemagne en 2023, soit 0,5 milliard de moins qu'en 2022, contre 7,9 milliards en 2019. Le "Short Messaging Service" (SMS) a connu son apogée en 2012, lorsque 59,8 milliards de SMS ont été envoyés en Allemagne. Mais au fil des années, de plus en plus de citoyens allemands possédaient un smartphone et les services en ligne ont peu à peu pris le pas sur les bons vieux SMS. Cette tendance se poursuit aujourd'hui./wdw/DP/he