BERLIN (dpa-AFX) - La coalition Ampel lutte pour l'utilisation de composants du groupe de télécommunications chinois Huawei dans les futurs réseaux de téléphonie mobile allemands. Les préoccupations en matière de sécurité sont à l'origine de cette décision. Selon un rapport du "Handelsblatt", le chancelier Olaf Scholz (SPD) et plusieurs ministres se concertent ce jeudi sur le sujet. La ministre de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD), le ministre des Transports Volker Wissing (FDP) ainsi que la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock et le ministre de l'Économie Robert Habeck (tous deux Verts) seront présents. Le gouvernement fédéral envisage donc une solution rapide, probablement avant la pause parlementaire d'été qui débute début juillet. Il s'agirait également de produits du groupe chinois ZTE.

En septembre, le ministère de l'Intérieur avait déjà décidé d'interdire radicalement Huawei et ZTE sur le réseau. Les trois opérateurs de téléphonie mobile Deutsche Telekom, Vodafone et Telefónica Deutschland (O2) devaient débarrasser leurs réseaux principaux des composants critiques d'origine chinoise d'ici fin 2025. D'ici 2026, le réseau d'accès devrait être exempt de composants chinois, si possible dans les grandes métropoles, en particulier à Berlin.

Le département du ministre du numérique Wissing a toutefois émis des réserves. On y a fait valoir qu'il existait déjà des prescriptions strictes. Un porte-parole a souligné jeudi : "Nous rejetons catégoriquement la représentation selon laquelle le ministère fédéral du Numérique et des Transports bloque une décision sur les questions de sécurité lors de l'extension du réseau de téléphonie mobile".

Dans une prise de position commune, Konstantin von Notz et Misbah Khan, tous deux membres du groupe des Verts pour les affaires intérieures, ont mis en garde contre l'utilisation de cette technologie. "Moins il y aura de technologies provenant d'États autoritaires intégrées dans nos réseaux de télécommunications, mieux ce sera. Et plus vite nous supprimerons les technologies installées, plus vite nous serons sûrs", ont-ils déclaré, ajoutant que "les dépendances beaucoup trop importantes vis-à-vis des fournisseurs individuels doivent être réduites au plus vite".

Les politiciens numériques du SPD et du FDP se sont montrés ouverts à l'idée d'accorder aux opérateurs de réseau un délai nettement plus long pour le démantèlement. "Un retrait des composants Huawei dans le réseau 5G d'ici 2029 est une étape bonne et nécessaire", a déclaré Maximilian Funke-Kaiser, porte-parole du groupe parlementaire FDP pour la politique numérique, au "Handelsblatt". L'expert numérique du SPD, Jens Zimmermann, a déclaré qu'il était important que la procédure 5G puisse être achevée "en toute sécurité juridique" et que les éventuelles pertes de temps dues à des procédures judiciaires puissent être évitées. "C'est pourquoi je considère que le délai est acceptable et responsable si les opérateurs de réseaux prennent enfin au sérieux les signaux ignorés jusqu'à présent par les politiques et rendent leurs réseaux plus sûrs - si possible avant l'expiration du délai - et s'éloignent enfin des dépendances problématiques", a-t-il déclaré au journal.

Les représentants des Verts et de la CDU ont en revanche exprimé leur malaise. "Il peut se passer énormément de choses d'ici 2029. Donner autant d'importance aux considérations de politique économique par rapport à la politique de sécurité comporte un risque énorme. Il doit être très clair qui portera la responsabilité politique en cas d'accident", ont déclaré von Notz et Khan. Le député CDU Roderich Kiesewetter a déclaré au "Handelsblatt" : "Je considère qu'un délai d'extension jusqu'en 2029 est dangereux, car il ignore délibérément la menace des composants chinois, qui menacent déjà notre économie et les autorités de sécurité, ou les laisse subsister plus longtemps."/hrz/DP/ngu