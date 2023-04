Les fournisseurs de haut débit se plaignent du déploiement de la fibre optique par Deutsche Telekom

BERLIN (dpa-AFX) - Dans une lettre incendiaire adressée au ministre du numérique Volker Wissing (FDP), les concurrents de Deutsche Telekom ont mis en garde contre les conséquences d'un déploiement non coordonné de la fibre optique en Allemagne. Dans cette lettre, les associations du haut débit Anga, Breko, Buglas et VATM ainsi que l'association des entreprises communales (VKU) reprochent à Deutsche Telekom de freiner le développement de la fibre optique par des "manœuvres stratégiques" et de compromettre ainsi les objectifs de développement du haut débit du gouvernement fédéral.

Les associations reprochent à Deutsche Telekom de concurrencer les réseaux de fibre optique existants de ses concurrents avec ses propres lignes ou d'inquiéter les riverains avec de vagues annonces d'extension. Les réseaux des concurrents de Deutsche Telekom qui sont en cours de planification depuis un certain temps sont également concernés. En agissant de la sorte, Telekom détruit les plans d'affaires des entreprises de déploiement et contrecarre leurs activités de déploiement : "Il ne reste plus que les communes, qui ne sont souvent que partiellement déployées par Telekom, et les citoyens sans accès à la fibre optique".

Telekom, qui pendant des années a surtout misé sur l'optimisation des lignes de cuivre existantes, a récemment accéléré le développement de son offre de réseau fixe avec des lignes en fibre optique. Rien que cette année, le président du groupe, Tim Höttges, a déclaré que l'objectif était d'atteindre trois millions de foyers raccordables. Cependant, dans le cadre de ce développement rapide, il est régulièrement reproché à Deutsche Telekom de planifier ou de construire des lignes alors qu'elle dispose d'un accès aux lignes de la concurrence.

Thilo Höllen, directeur des télécommunications et responsable des coopérations du groupe en matière de haut débit, rejette toujours ces accusations. La "superstructure" ne représente qu'une fraction de l'extension du réseau en Allemagne, a écrit Höllen dans une tribune publiée par le site spécialisé "Tagesspiegel Background". En 2022, la superstructure de Telekom était inférieure à un pour cent.

Les concurrents de Deutsche Telekom demandent au gouvernement fédéral, en tant qu'actionnaire principal de Deutsche Telekom, de mettre dans la balance sa participation de 30% dans l'ancienne entreprise publique et d'inciter la direction de Deutsche Telekom à changer de cap en matière de superstructure en fibre optique.