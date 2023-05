Les grandes entreprises technologiques qui représentent plus de 5 % du trafic devraient payer pour le déploiement de la 5G dans l'UE, selon les opérateurs télécoms

Les entreprises technologiques qui représentent plus de 5 % du trafic internet moyen de pointe d'un fournisseur de télécommunications devraient contribuer au financement du déploiement de la 5G et du haut débit dans toute l'Europe, selon un projet de proposition du secteur des télécommunications.

La proposition fait partie des réactions à la Commission européenne qui a lancé une consultation sur la question en février. La date limite de réponse est fixée à vendredi.

Le document a été compilé par GSMA, une association dont les membres comprennent Deutsche Telekom, Orange, Telefonica, Telecom Italia et Vodafone, et n'a pas été publié. (Reportage de Supantha Mukherjee à Stockholm et d'Elvira Pollina à Milan ; rédaction de Josephine Mason à Londres)