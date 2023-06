Les marchés en hausse, surveillant les économies américaines et chinoises

Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales étaient en nette hausse vendredi après la publication du nombre de créations d'emplois, très supérieur aux attentes, en mai aux Etats-Unis, et portées par un possible plan de soutien au secteur immobilier en Chine.

A Wall Street, vers 16H10 GMT, le Dow Jones gagnait 1,84%, le Nasdaq 0,94% et l'indice élargi S&P 500 prenait 1,32%.

En Europe, la Bourse de Paris a grimpé de 1,87%, Londres a gagné 1,56% et Francfort 1,25%. En Suisse, le SMI a pris 1,3%.

"Les marchés européens ont connu une bien meilleure tendance aujourd'hui après des informations selon lesquelles la Chine envisage de nouvelles mesures de soutien pour son marché immobilier", note Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Ces mesures "amélioreraient les perspectives d'un soutien pour le marché", estime Gilles Guibout, directeur de la stratégie sur les actions européennes d'Axa IM, alors qu'en milieu de semaine, des données économiques chinoises reflétaient une reprise de l'activité plus laborieuse qu'attendu des investisseurs.

Les Bourses mondiales se sont aussi concentrées sur la santé du marché du travail en mai aux Etats-Unis: les créations d'emplois ont été bien plus nombreuses qu'anticipé par les analystes (+339.000 contre 195.000 attendues) et le taux de chômage a un peu augmenté, mais reste historiquement bas. Les salaires ont quant à eux aussi continué de grimper, mais plus lentement que précédemment.

"Dans l'ensemble, les signaux sont quelque peu contrastés en ce qui concerne la prochaine action de la banque centrale américaine (Fed)", estime Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN AMRO Investment Solutions.

"La hausse du taux de chômage prouve que l'économie s'affaiblit, toutefois, la forte hausse des salaires peut laisser la porte ouverte à un nouveau resserrement" monétaire de l'institution américaine, poursuite l'analyste.

Lors de la prochaine réunion de la Fed, les 13 et 14 juin, la Fed pourrait choisir de faire relever les taux pour une 11e fois d'affilée, ou faire une pause pour observer les effets des relèvements précédents et éviter de faire trop ralentir l'activité économique, afin d'éviter la récession.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de la dette américaine à 10 ans se tendait et valait 3,67% vers 16H00 GMT, contre 3,59% à la clôture de la veille, et l'équivalent allemand valait 2,31% contre 2,24% à la dernière clôture.

Le sport a la cote à Francfort

A Francfort, Adidas a pris 5,82% et Puma 6,35%. L'équipementier sportif canadien Lulumenon, connu pour ses pantalons de yoga haut de gamme, partait en sprint après avoir publié, jeudi après Bourse, des résultats supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions annuels.

Deutsche Telekom décroche

L'action du géant allemand des télécoms Deutsche Telekom (-9,06%) a chuté après une dépêche de Bloomberg rapportant qu'Amazon voudrait se lancer sur le marché américain des réseaux mobiles.

Il serait en train de négocier des prix de gros au rabais avec les opérateurs dont la filiale de Deutsche Telekom, T-Mobile US. "Nous ne commentons pas les spéculations", a réagi un porte-parole de Deutsche Telekom.

Du côté des matières premières et des devises

Les prix du pétrole poursuivaient leur hausse vendredi, profitant de l'appétit pour le risque des investisseurs avant une réunion très attendue de l'Opep+.

Vers 16H00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, prenait 1,84% à 75,65 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en juillet, gagnait 1,82% à 71,38 dollars.

Le dollar perdait légèrement du terrain après avoir bénéficié des incertitudes sur la dette américaine. Vers 16H00 GMT, il diminuait de 0,36% face à l'euro, à 1,0723 dollar pour un euro, et lâchait 0,47% face à la livre sterling, à 1,2466 dollar pour une livre.

Le bitcoin reculait de 0,87% à 27.104,11 dollars.

