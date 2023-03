Les matchs internationaux de hockey sur glace jusqu'en 2028 chez MagentaSport

MUNICH (dpa-AFX) - Les fans de hockey sur glace pourront suivre les matchs internationaux de l'équipe nationale allemande, y compris la Deutschland Cup, sur la chaîne en ligne MagentaSport jusqu'en 2028. Le contrat avec la Fédération allemande de hockey sur glace (DEB), qui court jusqu'en 2024, a été prolongé de manière anticipée, a annoncé jeudi la Deutsche Telekom. La chaîne retransmettra également les tournois de l'équipe nationale féminine, de l'équipe des moins de 18 ans et de l'équipe des moins de 20 ans.

Le 13 avril, l'équipe nationale allemande masculine débutera une série de matchs tests sous la direction du nouveau sélectionneur Harold Kreis, en vue de la Coupe du monde qui se déroulera en mai en Lettonie et en Finlande. Pendant le championnat du monde du 12 au 28 mai à Riga et Tampere, MagentaSport diffuse tous les matchs allemands et les tours à élimination directe. Actuellement, les matchs de play-off de la ligue allemande de hockey sur glace y sont également diffusés.

Les droits de la Coupe du monde sont actuellement détenus par la chaîne spécialisée Sport1. En 2022, MagentaSport a également diffusé 15 matchs de la Coupe du monde grâce à une sous-licence. A partir de 2024, le championnat du monde de hockey sur glace sera diffusé sur Sportdeutschland.TV./puk/DP/stw