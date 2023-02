Les opérateurs annulent les frais d'appel vers les zones touchées par le séisme

BONN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - En réponse au tremblement de terre dévastateur en Syrie et en Turquie, Deutsche Telekom, Vodafone et Telefónica (O2) annulent provisoirement le coût des appels téléphoniques vers ces deux pays. "En raison de la situation actuelle et de l'ampleur du défi pour les parties concernées, Telekom met gratuitement à la disposition de tous les clients Telekom et congstar, avec effet rétroactif du 06/02/2023 (00h00) au 15/02/2023 (24h00), les appels téléphoniques et les SMS depuis l'Allemagne vers la Turquie et la Syrie via le réseau mobile et fixe de Telekom", a annoncé mardi l'entreprise de télécommunications. Les appels depuis la Turquie et la Syrie sont également temporairement gratuits, selon un tweet.

Vodafone et Telefónica rendent également gratuits les appels vers la zone du séisme pendant cette période et ne facturent pas non plus l'itinérance sur place. Un porte-parole de Vodafone a toutefois expliqué que l'infrastructure de communication dans les zones de crise était détruite dans de nombreux endroits. Afin de mettre en place le plus rapidement possible les réseaux de téléphonie mobile nécessaires, Vodafone a fait venir d'Allemagne des réseaux instantanés et des experts techniques bénévoles. Ces derniers fournissent des services de téléphonie mobile de base aux personnes touchées ainsi qu'aux sauveteurs et aux secouristes sur le terrain./ddb/chd/DP/jha