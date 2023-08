DÜSSELDORF (dpa-AFX) - L'entreprise de Düsseldorf 1N Telecom ne peut plus envoyer ses lettres publicitaires actuelles aux clients du réseau fixe et aux clients de Deutsche Telekom dans toute l'Allemagne. C'est ce qu'a décidé vendredi le tribunal de grande instance de Düsseldorf par ordonnance provisoire à la demande de Deutsche Telekom.

Les lettres envoyées aux clients sont trompeuses dans leur présentation et n'indiquent pas suffisamment clairement qu'il ne s'agit pas d'un simple changement de tarif, mais d'un changement de fournisseur de télécommunications (réf. 38 O 88/23). La 8e chambre des affaires commerciales a également interdit à 1N Telecom de transmettre à l'interface compétente une résiliation effectuée sur la base de la lettre en tant que changement de fournisseur (réf. : 38 O 192/23). Deutsche Telekom avait demandé cela parce que le contrat sur lequel il se basait "avait été conclu de manière déloyale", a expliqué un avocat de Deutsche Telekom.

Selon son avocat Elmar Kloss, le concurrent de Düsseldorf avait envoyé "un million" de lettres à des clients du réseau fixe dans toute l'Allemagne en avril 2023 et "4000 autres en juin". De nombreux clients de Deutsche Telekom avaient également été contactés personnellement et avec leur numéro de téléphone. L'entreprise a pris les données des clients dans l'annuaire téléphonique, a déclaré Kloss à l'agence de presse allemande.

Dans les lettres, 1N faisait la promotion d'un certain tarif DSL. Dans la lettre, rédigée de manière sobre et commerciale, il manquait aux juges de Düsseldorf l'indication claire "qu'il ne s'agissait pas seulement d'un changement de leur tarif, mais d'un changement de fournisseur", a souligné le juge.

Selon la Deutsche Telekom et la Verbraucherzentrale Bundesverband (association fédérale des consommateurs), de nombreux clients Telekom dans toute l'Allemagne ont cru à une lettre de changement de tarif du géant des télécommunications de Bonn et l'ont signée. Ce n'est que plus tard qu'ils se seraient aperçus du changement d'opérateur. En cas de révocation du consentement et de résiliation du contrat, 1N Telecom aurait exigé un forfait de dommages et intérêts d'un montant de près de 420 euros. Le tribunal de grande instance a également interdit cette pratique (réf. : 38 O 182/23).

Les pratiques commerciales de l'entreprise font depuis longtemps l'objet de litiges devant les tribunaux