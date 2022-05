Marketmind : TGIF - c'est déjà fini ?

Après une course folle, les marchés sont d'humeur plus calme pour le moment. Pourtant, nous sommes le vendredi 13 et les personnes sujettes à la superstition seraient pardonnées d'être très prudentes en ce jour réputé malchanceux.

Compte tenu des turbulences qui ont secoué les classes d'actifs cette semaine, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Regardez l'euro, il a subi jeudi sa plus forte baisse en une journée contre le dollar depuis mars 2020, dégringolant de plus de 1 %.

Le S&P 500, qui a réussi à regagner un peu de terrain jeudi en fin de journée, est prêt pour une sixième semaine consécutive de baisse. Cela marquerait la première fois en plus de dix ans que l'indice boursier américain aurait fait cela, selon la Deutsche Bank.

Et puis, il y a le carnage dans l'univers des crypto-monnaies, le marché subissant de grosses pertes même si le bitcoin est repassé au-dessus de 30 000 dollars.

Pour être juste, il y a beaucoup de questions à se poser sur la raison exacte pour laquelle certains jetons de crypto-monnaies censés être rattachés au dollar ont vacillé en début de semaine.

L'une des raisons sous-jacentes de la douleur dans ce secteur, ainsi que dans celui des actifs à risque, est liée aux inquiétudes concernant l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt, ainsi qu'à la possibilité d'un atterrissage brutal de l'économie mondiale.

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a déclaré jeudi que la bataille pour contrôler l'inflation "comprendrait une certaine douleur", répétant qu'il s'attendait à des hausses de taux d'un demi-point de pourcentage lors des deux prochaines réunions politiques.

La journée à venir est relativement calme sur le front des données, donnant peut-être aux investisseurs le temps de faire le bilan d'une semaine folle. Mais il y a aussi le potentiel pour plus de volatilité.

En Europe, la pression pour obtenir des approvisionnements en gaz alternatifs augmente après que Moscou ait imposé des sanctions aux filiales européennes de l'entreprise publique Gazprom.

Les prix du gaz ont bondi jeudi, l'indice de référence européen clé gagnant 12 %, les acheteurs étant déstabilisés par les menaces croissantes qui pèsent sur l'approvisionnement de l'Europe compte tenu de sa forte dépendance vis-à-vis de la Russie.

Ce n'est qu'un vent contraire de plus pour l'économie mondiale dont les marchés ébranlés pourraient se passer.

