Selon un média, le gouvernement allemand est sur le point de trouver un accord sur le différend concernant l'intégration de pièces chinoises, par exemple, dans le réseau moderne de téléphonie mobile 5G.

Le "Süddeutsche Zeitung", la NDR et la WDR ont rapporté mercredi que des représentants du gouvernement et des opérateurs de téléphonie mobile s'étaient mis d'accord sur les grandes lignes d'une solution. Celle-ci prévoit qu'à partir de 2026, aucun composant de fabricants considérés comme critiques, tels que les fabricants chinois Huawei ou ZTE, ne pourra être utilisé dans le réseau dit central. Dans un deuxième temps, à partir de 2029, les composants de fabricants critiques ne devraient plus non plus être trouvés dans le système de gestion du réseau d'accès et de transport du réseau 5G. Il s'agit par exemple des pylônes radio.

Des pénalités seront appliquées en cas de non-respect. L'accord devrait également être scellé par écrit prochainement, a-t-on appris. Le gouvernement fédéral n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

En mai, lors d'une réunion au sommet avec le chancelier Olaf Scholz, le gouvernement fédéral avait décidé de trouver rapidement une solution. A l'époque, il n'avait pas encore été possible de clarifier définitivement la période de transition qui serait accordée aux entreprises pour l'extension éventuelle de ces composants des réseaux 5G et 4G. Des groupes comme Deutsche Telekom ont déclaré ne pas utiliser de produits Huawei ou ZTE dans leur réseau 5G principal. C'est pourquoi la question principale était de savoir si, en raison du développement technique, il fallait également renforcer les exigences de sécurité dans le réseau d'antennes.

(Rapport d'Andreas Rinke ; rédigé par Ralf Bode. Pour toute question, veuillez contacter notre rédaction à l'adresse berlin.newsroom@thomsonreuters.com)