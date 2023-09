(Dans le communiqué du 6 septembre de 20h53, le montant du rachat d'actions prévu est corrigé. Celui-ci s'élève jusqu'à un peu plus de 15 milliards de dollars. Les 19 milliards de dollars mentionnés par le chef d'entreprise Mike Sievert lors d'une réunion d'investisseurs se réfèrent au volume d'un programme de distribution de capital, dividendes compris, jusqu'à fin 2024).

BELLEVUE/BONN (dpa-AFX) - La filiale de Deutsche Telekom T-Mobile US veut à nouveau racheter ses propres actions à hauteur de plusieurs milliards. Après les 14 milliards de dollars libérés jusqu'à présent, le président de l'entreprise Mike Sievert prévoit de racheter ses propres actions pour un peu plus de 15 milliards de dollars (14 milliards d'euros) d'ici la fin de l'année prochaine. Près de quatre milliards de dollars devraient en outre être versés aux actionnaires sous forme de dividendes. Au total, le volume du programme de distribution de capital s'élève à 19 milliards de dollars, a fait savoir le groupe mercredi à Bellevue. Cela est rendu possible par une augmentation du flux de trésorerie disponible (free cash flow). Entre-temps, Deutsche Telekom a réaffirmé son objectif à long terme d'une "majorité sûre et durable" dans les Américains et peut se réjouir d'un premier versement de dividendes de sa filiale.

Sievert a d'abord déclaré que Deutsche Telekom ne souhaitait pas céder de parts dans le cadre de ce programme. A la mi-juillet, la maison mère de Bonn détenait 51,4 pour cent de T-Mobile US. Interrogé à ce sujet, un porte-parole de Deutsche Telekom a expliqué que l'entreprise ne vendrait pas directement à sa filiale. Au lieu de cela, les actions seront cédées sur le marché à partir de début 2024, sans mettre en danger sa propre position majoritaire dans T-Mobile US. "Le nombre exact d'actions T-Mobile US que Deutsche Telekom vendra n'a pas encore été déterminé", a-t-on précisé.

Telekom détient actuellement environ 605 millions d'actions T-Mobile sur les presque 1,2 milliard d'actions en circulation.

Comme T-Mobile US l'a également indiqué dans un communiqué, l'entreprise prévoit de verser un dividende d'environ 750 millions de dollars à ses actionnaires au cours du dernier trimestre 2023. La majeure partie de ce dividende sera versée à Deutsche Telekom. A partir de 2024, T-Mobile US veut augmenter la distribution d'un dixième par an.

Ce n'est qu'au deuxième trimestre que la filiale américaine a déclaré avoir déjà utilisé une grande partie du capital autorisé pour les rachats d'actions. Ainsi, environ 83,5 millions d'actions ont été rachetées jusqu'à présent pour 11,8 milliards de dollars, avait-on appris fin juillet. Jusqu'à fin septembre, la direction aurait encore pu dépenser 2,2 milliards de dollars supplémentaires.

La politique de dividende de Deutsche Telekom ne change pas : le résultat ajusté par action continuera d'être déterminant pour le montant des versements. "De ce montant, 40 à 60% seront distribués aux actionnaires, avec un dividende minimum de 60 centimes par action", a précisé le groupe du Dax.

T-Mobile US est en grande partie responsable du récent succès du groupe allemand et représente la part Lowen du bilan. Dernièrement, Sievert a mis le couteau sous la gorge : environ 5000 postes doivent être supprimés et remplacés en partie par de l'intelligence artificielle (IA). Ce chiffre correspondrait à environ sept pour cent de l'effectif total./ngu/nas/zb/ngu/stk