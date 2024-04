ZURICH (dpa-AFX Broker) - La banque suisse UBS a maintenu son opinion sur Deutsche Telekom à "Buy" avec un objectif de cours de 27,50 euros. Les dépenses en capital dans le secteur européen des télécommunications ont atteint un pic, écrit l'analyste Polo Tang dans une étude sectorielle publiée jeudi. L'attention peut désormais se porter à nouveau sur les acquisitions et les fusions. Parmi les titres les plus prometteurs, l'expert compte, outre Deutsche Telekom, Telenor, Orange et 1&1. Les valeurs les moins appréciées sont Tele2 et BT Group./bek/la

