Vodafone sous pression pour tester l'appétit de l'Europe pour les rachats de sociétés de télécommunications

M. Read a déclaré ce mois-ci qu'il était favorable à la concurrence, mais que l'"hyper concurrence" sur certains marchés européens de la téléphonie mobile paralysait la capacité du secteur à construire les réseaux numériques nécessaires pour suivre le rythme des États-Unis et de l'Asie.

Il y a vingt ans, Vodafone a établi la référence en matière d'énormes fusions en rachetant l'opérateur mobile allemand Mannesmann pour plus de 100 milliards de livres (135 milliards de dollars). Mais après des années de retard sur ses rivaux, l'entreprise est sous pression pour simplifier son portefeuille et améliorer ses rendements.

Les rachats et les coentreprises, selon Vodafone et ses rivaux, notamment Orange, Deutsche Telekom et Telefonica, contribueraient à redresser un marché fragmenté où les rendements ne couvrent souvent pas le coût du capital.

Cette situation doit changer à mesure que l'Europe se remet de la pandémie, et c'est un sujet qui devrait figurer en bonne place à l'ordre du jour de la réunion des dirigeants des télécoms au Mobile World Congress de Barcelone, la semaine prochaine.

Un minimum de quatre opérateurs sur les principaux marchés est depuis longtemps un principe fondamental pour les régulateurs, notamment pour Margrethe Vestager. Mais alors que l'attention politique se porte sur la nécessité d'investir, la responsable de la concurrence envoie des signaux contradictoires.

"Il faudra un PDG courageux pour les mettre à l'épreuve et Nick se prépare à tester Vestager, c'est certain", a déclaré à Reuters le directeur général d'un groupe européen de télécommunications.

L'arrivée du plus grand investisseur activiste d'Europe, Cevian, a ajouté à l'élan de changement chez Vodafone, qui a 44,3 milliards d'euros de dette nette et a subi une chute de 17% du cours de son action depuis que Read en a pris la tête en 2018.

Le chef de la réglementation de Vodafone, Joakim Reiter, a déclaré que les décideurs politiques avaient reconnu la nécessité de soutenir le secteur, par exemple en concevant des enchères de spectre pour encourager les investissements.

La consolidation était la prochaine étape, a-t-il dit.

"Il y a seulement trois ans, quatre acteurs (sur un marché) semblaient presque une religion", a-t-il déclaré dans une interview. "Mais en fait, tout le monde dit maintenant soyons factuels à ce sujet, nous allons l'examiner, nous allons voir l'impact que cela aura."

La personne qui décidera est Mme Vestager, commissaire européenne à la concurrence, qui n'a pas eu peur de s'attaquer à des entreprises comme Apple et Google.

Elle a déclaré ce mois-ci à Reuters Breakingviews qu'elle ne faisait pas de "chiffres magiques", préférant "l'analyse du marché".

Mais avant que les entreprises et les banquiers ne s'emballent, elle a ajouté : "Jusqu'à présent, notre expérience confirme que c'est la concurrence qui pousse à l'investissement plutôt que la consolidation."

L'autorité britannique de régulation des télécommunications a déclaré ce mois-ci qu'elle ne tenait pas à conserver quatre réseaux, sept ans après s'être vivement opposée à l'acquisition par Hutchison de l'unité britannique O2 de Telefonica, qui avait été bloquée par l'Europe.

Le blocage a été annulé l'année dernière et, bien que la décision soit arrivée trop tard pour cette opération, les analystes estiment qu'une révision cette année permettra de clarifier la situation juridique des fusions.

SORTIE D'ESPAGNE

Sur les 21 pays où opère Vodafone, Read en a identifié quatre - l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne et le Portugal - qui bénéficieraient d'une consolidation, et il a déclaré être en pourparlers avec "de multiples acteurs sur de multiples marchés".

Le Portugal a trois opérateurs de réseau, les autres en ont quatre.

Des banquiers et une source de Vodafone ont déclaré qu'il était logique de conclure d'abord un accord en Espagne, où Orange, Vodafone et MasMovil ont tous envisagé de se regrouper de différentes manières.

Un investisseur de Vodafone, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré que l'entreprise n'avait pas d'autre choix que de vendre l'Espagne. Abrdn, un investisseur du Top 10, a déclaré qu'il soutenait le plan de Vodafone visant à conclure des accords et à créer de la valeur en général.

Une solution rapide en Espagne permettrait à Vodafone de gagner du temps en Italie, où il a récemment rejeté une offre de 11 milliards d'euros proposée par Iliad et Apax Partners, le challenger de Xavier Niel.

Une concurrence féroce s'est installée sur les deux marchés, avec une baisse de près d'un tiers des revenus du secteur des télécommunications en Italie entre 2010 et 2020, et une baisse de 26 % en Espagne, selon le groupe industriel italien Asstel.

Une coentreprise ou un autre lien en Italie permettrait à Vodafone de participer à un marché plus rationnel à trois acteurs, après huit trimestres consécutifs de baisse des bénéfices dans le pays. Toutefois, cela ne réduirait pas la complexité de l'ensemble du groupe et ne permettrait pas d'obtenir la somme forfaitaire en espèces qui accompagnerait la vente de l'activité locale.

"En gros, vous réduisez vos pertes et vous allez de l'avant sans aucun avantage", a déclaré le PDG des télécoms. "C'est un choix difficile, mais je pense qu'il va devoir conclure l'une des transactions rapidement".

Jakob Bluestone, analyste au Credit Suisse, a déclaré que d'un point de vue antitrust, certaines combinaisons seraient probablement encore difficiles.

"La seule façon pour Vodafone et le reste du secteur de savoir s'il y a réellement eu un changement ou non, c'est de porter une affaire devant Bruxelles", a-t-il dit. "Si vous ne jouez pas, vous ne pouvez pas gagner".

Pour sa défense, Vodafone soutiendra que Read, l'ancien directeur financier de 58 ans de la société, a déjà simplifié le portefeuille, en regroupant les actifs africains dans une seule entité et en mettant en vente l'activité tours de la société.

L'année dernière, un analyste a demandé à Read si Vodafone, la société qui a répandu son logo rouge dans le monde entier par le biais de certaines des plus grandes transactions d'entreprise de l'histoire, avait encore la confiance nécessaire pour remodeler une fois de plus le secteur.

"Nous sommes un telco courageux", a répondu Read.

(1 dollar = 0,7380 livre)