Vodafone supprime les MMS

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Le service de photos et de vidéos "Multimedia Messaging Service" (MMS), qui a pris de l'âge, va être supprimé chez l'opérateur de téléphonie mobile Vodafone. L'entreprise a annoncé jeudi à Düsseldorf qu'à partir du 17 janvier, les MMS ne pourront plus être envoyés via son réseau mobile. Après 21 ans, il est temps de mettre fin à cette pratique. Vodafone a justifié cette décision par le peu d'intérêt qu'elle suscite. Depuis l'apogée des MMS en 2012, leur utilisation aurait chuté de 96%. Les photos de vacances ou les vidéos de famille sont désormais transmises par des services numériques comme Threema ou par iMessage sur les iPhones et la technologie RCS sur les téléphones Android.

Vodafone a lancé la fonction MMS en avril 2002. A l'époque, ce service était considéré comme une innovation, mais aujourd'hui, il ressemble à une relique d'une époque révolue.

Le MMS présente plusieurs inconvénients : D'une part, sa taille est limitée à 300 kilo-octets en Allemagne, ce qui est très peu - les photos prises avec un téléphone portable nécessitent généralement beaucoup plus d'espace de stockage, mais peuvent être compressées. Deuxième inconvénient : l'envoi d'un tel message multimédia a un coût supplémentaire - généralement 39 centimes d'euro si l'utilisateur du téléphone portable ne dispose pas d'un quota mensuel gratuit de MMS.

En revanche, l'envoi de photos via des applications telles que Whatsapp, Signal ou Threema ne coûte rien de plus si cela s'inscrit dans le cadre du volume de données mensuel d'un contrat de téléphonie mobile.

Pour les téléphones portables d'entreprise, sur lesquels aucune application ne peut être installée et qui sont uniquement destinés à la téléphonie, les MMS ont encore une certaine valeur ajoutée. L'utilisation des MMS est également compréhensible pour les personnes âgées : De nombreux seniors n'ont qu'un téléphone portable et pas de smartphone avec fonction Internet pour les applications. Il n'est toutefois pas certain que les MMS aient rencontré un grand succès auprès de ces utilisateurs âgés.

Le service de transmission n'a jamais vraiment été à la mode. Même à l'époque où il était le plus utilisé, le MMS était relativement insignifiant par rapport à sa version texte, le SMS : chez Vodafone, on comptait en gros 110 SMS pour un MMS envoyé.

Chez les deux autres opérateurs de téléphonie mobile allemands, le MMS est également un modèle en voie de disparition. Deutsche Telekom a fait savoir que l'envoi et la réception ne seraient possibles que jusqu'au 31 décembre 2023. Il pourrait toutefois y avoir une prolongation de ce délai. En fait, Telekom avait déjà prévu d'arrêter les MMS à la fin de l'année 2022, mais les avait ensuite prolongés d'un an. Interrogé sur les raisons de cette prolongation, un porte-parole de l'entreprise a déclaré : "Nous voyons dans le comportement d'utilisation de nos clients que les MMS sont toujours demandés dans un ordre de grandeur pertinent pour Telekom, malgré la domination des services de messagerie".

Chez Telefónica Deutschland, avec sa marque O2, on a déclaré que le service MMS continuerait à être proposé cette année. Mais il est possible qu'O2 décide également de mettre fin à ce service à la fin de l'année.