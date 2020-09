Deutsche Wohnen SE : La tendance est haussière

Données financières EUR USD CA 2020 863 M 1 023 M - Résultat net 2020 928 M 1 099 M - Dette nette 2020 10 066 M 11 930 M - PER 2020 15,5x Rendement 2020 2,14% Capitalisation 15 294 M 18 083 M - VE / CA 2020 29,4x VE / CA 2021 30,0x Nbr Employés 3 549 Flottant 96,2% Prochain événement sur DEUTSCHE WOHNEN SE 21/09/20 Berenberg and Goldman Sachs German Corporate Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 23 Objectif de cours Moyen 43,89 € Dernier Cours de Cloture 44,50 € Ecart / Objectif Haut 34,8% Ecart / Objectif Moyen -1,37% Ecart / Objectif Bas -40,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Michael Zahn Chief Executive Officer Matthias Hünlein Chairman-Supervisory Board Lars Urbansky Chief Operating Officer Philip Grosse Chief Financial Officer Andreas Kretschmer Deputy Chairman-Supervisory Board