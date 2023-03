Giffey : pas d'expropriation générale des sociétés de logement

BERLIN (dpa-AFX) - Selon la maire de Berlin Franziska Giffey (SPD), il n'y aura pas d'expropriation générale des grandes sociétés de logement dans une coalition noire-rouge. "Nous avons dit très clairement : pas d'expropriation", a expliqué Mme Giffey mercredi à l'issue d'une réunion du bureau régional du SPD, qui s'est prononcé en faveur de l'ouverture de négociations de coalition avec la CDU.

Il s'agit d'une socialisation qui doit être réglementée dans une loi-cadre de telle sorte qu'elle soit juridiquement sûre et qu'elle soit également soumise à un examen constitutionnel. "Il ne s'agit donc pas d'une socialisation globale de ceux qui ont un certain nombre de logements, mais d'une socialisation au cas par cas", a déclaré Mme Giffey. En outre, l'objectif doit être d'obtenir beaucoup plus de logements dans le parc communal.

Il s'agit là d'un compromis dont le SPD a également discuté avec la gauche pendant les entretiens exploratoires et pour lequel un accord a été trouvé avec la CDU. "Il y a un moyen qui est beaucoup plus efficace et qui va beaucoup, beaucoup plus vite", a déclaré la présidente du SPD du Land. "C'est la question de l'achat". Giffey a plaidé pour que la stratégie d'achat s'inspire de villes comme Hambourg ou Vienne. "C'est un sujet pour lequel on a bien sûr besoin d'un fonds spécial".

La mise en œuvre du référendum réussi sur l'expropriation des grands groupes immobiliers a été un sujet de discorde entre les partis de l'actuelle coalition gouvernementale rouge-vert-rouge. Les positions de Giffey et de la gauche, en particulier, divergeaient à ce sujet./kr/ah/DP/he