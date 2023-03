Le gouvernement fédéral a privatisé des milliers de logements depuis 2013 - Critique de la gauche

BERLIN (dpa-AFX) - Le gouvernement fédéral a privatisé des milliers de logements lui appartenant ces dernières années. La Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) a cédé à elle seule environ 5600 logements à des particuliers et des entreprises entre 2013 et fin 2022, selon une réponse du gouvernement fédéral à une petite question du groupe parlementaire de gauche. Près de 6600 logements ont été vendus par la Bundesanstalt aux Länder et aux communes durant cette période.

A cela s'ajoute la vente de terrains, dont près de 13 200 ont été cédés par la BImA - trois sur quatre à des acheteurs privés. La Bundesanstalt a encaissé plus de 3,3 milliards d'euros lors de ces ventes au cours de cette période.

A cela s'ajoutent les ventes d'autres établissements fédéraux comme le Bundeseisenbahnvermögen (BEV), qui gère entre autres les logements des cheminots. Depuis 2012, le BEV a réduit son parc de plus de la moitié, pour ne conserver qu'environ 2 000 logements. Comme le montre la réponse du gouvernement fédéral, le BEV a même vendu plus de 135 000 logements depuis la réforme ferroviaire de 1994.

"La politique immobilière de l'État fédéral reste un désastre, même sous les feux de la rampe", a déclaré Caren Lay, porte-parole du groupe de gauche sur la politique du logement. Malgré l'explosion des loyers et la pénurie de logements, la privatisation des biens publics reste à l'ordre du jour. En ce qui concerne les logements et les terrains de l'État fédéral, Lay a demandé un changement de cap. "Pour cela, la première étape doit être l'arrêt de la privatisation des logements et des terrains appartenant à l'État fédéral", a-t-elle déclaré. En outre, le gouvernement doit lancer un programme public de construction de logements.

La politicienne de gauche a également critiqué le fait que l'Etat fédéral n'avance pas dans la construction de logements sur ses propres terrains. Sur les 3000 logements prévus d'ici l'année prochaine, seuls 76 ont été construits selon le gouvernement fédéral. Dans le même temps, le gouvernement fédéral laisse environ 780 000 mètres carrés de logements vacants. Cela correspond à près de 13 000 logements de 60 mètres carrés, selon les calculs du groupe de gauche./jcf/DP/zb