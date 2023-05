Le secteur du logement salue les améliorations apportées à la loi sur le chauffage

BERLIN (dpa-AFX) - Le secteur du logement a salué les retouches annoncées par le ministre de l'Économie Robert Habeck (Verts) à la loi sur le chauffage. "C'est exactement ce que nous avons demandé dès le début : vérifier la faisabilité de la loi et l'accompagner socialement afin de ne surcharger personne de manière disproportionnée", a déclaré samedi Axel Gedaschko, président de l'Association fédérale des sociétés immobilières et de logement allemandes (GdW), aux journaux du groupe de médias Funke. Face à la grave pénurie d'artisans, la proposition d'étendre le délai pour les bâtiments existants doit également être considérée comme positive. La CDU/CSU continue de demander le retrait complet des plans.

Après une violente dispute au sein de la coalition, Habeck avait laissé entrevoir la possibilité de revoir certains points des plans pour un passage aux chauffages à énergies renouvelables. "Je veux améliorer la loi", a-t-il déclaré au journal Funke. Il a annoncé à cet effet des discussions communes avec son nouveau secrétaire d'État Philipp Nimmermann la semaine prochaine. Une rencontre entre M. Habeck et les députés des groupes parlementaires du SPD, des Verts et du FDP est donc prévue pour ce mardi.

Habeck a cité quatre domaines d'amélioration. Ainsi, le début prévu le 1er janvier 2024 pourrait être allégé en ce sens que la loi ne s'appliquerait dans un premier temps qu'aux nouvelles constructions prévues à cette date. Dans une vidéo diffusée par le ministère, il a expliqué qu'il était possible de laisser plus de temps aux anciens bâtiments. En ce qui concerne les différentes technologies prévues, il est possible d'aller plus loin en utilisant par exemple des granulés de bois. Une "grande offensive de chauffage urbain" devrait être lancée, surtout en ce qui concerne les villes. De nombreuses exceptions sont déjà prévues pour les cas de rigueur. Mais on peut "les examiner de plus près et être plus généreux".

La Zentralverband Sanitär Heizung Klima a salué ces annonces, dont la mise en œuvre reste à voir. Il devrait également être clair que "l'entrée en vigueur au 1er janvier de nouvelles réglementations qui n'existent toujours pas" n'est pas réaliste, a déclaré le directeur général Helmut Bramann au journal Funke. Les modernisations prévues pour 2024 selon la législation actuelle doivent être protégées.

Le chef de la CSU au Bundestag, Alexander Dobrindt, a également critiqué les derniers signaux de Habeck. "C'est la énième amélioration", a-t-il déclaré au portail d'information "t-online". Dobrindt a réitéré son appel : "Cette loi est complètement ratée, foirée, stupide et doit donc être jetée aux orties".

Le chef du groupe parlementaire de gauche Dietmar Bartsch a salué ces annonces. "C'est une bonne chose qu'après des mois d'idéologie et d'étroitesse d'esprit, on adopte désormais une approche pragmatique", a-t-il déclaré au Redaktionsnetzwerk Deutschland (dimanche). "La compréhension est le premier chemin vers l'amélioration". Il est plus que temps d'étaler le calendrier. Une planification publique de la chaleur est nécessaire. "Des millions de ménages ont pu faire l'économie de pompes à chaleur douteuses s'il existait un réseau de chaleur fonctionnel sur place". En ce qui concerne les améliorations, Bartsch a lancé un avertissement : "Maintenant, plus rien ne doit aller de travers. Le crédit de Robert Habeck est épuisé".

Les projets de loi actuels visent à ce qu'à partir de l'année prochaine, tout nouveau chauffage installé doive fonctionner à 65 pour cent au moins avec de l'énergie écologique. Alternativement, il sera également possible de passer à une chaleur produite de manière climatiquement neutre à partir d'un réseau de chaleur. Le changement doit être amorti socialement, il doit en outre y avoir des délais de transition et des réglementations pour les cas de rigueur - les détails sont toutefois controversés./sam/DP/zb