Deutsche Wohnen SE est une société immobilière basée en Allemagne, qui se concentre sur la gestion et le développement de son portefeuille de propriétés résidentielles. La société divise ses activités en trois segments : Gestion de la propriété résidentielle ; Cessions, et Soins et assistance à domicile. L'activité principale du segment Gestion de propriétés résidentielles est la gestion de propriétés résidentielles, y compris la modernisation et l'entretien du portefeuille de propriétés. Le secteur des cessions comprend tous les aspects de la préparation et de l'exécution de la vente des appartements du portefeuille de la société. Le segment Soins et assistance à la vie autonome est exploité par KATHARINENHOF Seniorenwohn- und Pflegeanlage GmbH et propose des établissements résidentiels et de soins à Berlin, dans le Brandebourg, en Saxe et en Basse-Saxe en Allemagne.

Secteur Développement et opérations immobilières