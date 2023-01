Scholz à propos de la campagne électorale à Berlin : les expropriations ne créent pas de logements

BERLIN (dpa-AFX) - Dans le débat berlinois sur l'expropriation des grandes sociétés de logement, le chancelier allemand Olaf Scholz s'est rangé aux côtés de la maire de Berlin, Franziska Giffey (tous deux sociaux-démocrates), tout en s'engageant dans la campagne électorale de la capitale. "Les expropriations ne créent pas de nouveaux logements", a déclaré Scholz au Tagesspiegel (en ligne samedi) à l'adresse de ses partenaires de coalition à Berlin, les Verts et la gauche.

Ceux-ci veulent mettre en œuvre la nationalisation des biens immobiliers des grands groupes, demandée par référendum : "Je trouve irresponsable de répandre l'illusion que l'on pourrait réussir à répondre à la forte demande d'une population croissante, dont les conditions de vie sont aujourd'hui totalement différentes, sans construire de nouveaux logements", a déclaré le chancelier.

L'expropriation des grandes sociétés de logement est l'un des sujets les plus controversés de la campagne électorale pour les nouvelles élections à la Chambre des députés du 12 février. Depuis le mois d'avril, une commission d'experts nommée par le Sénat se penche sur la question de savoir si cette requête peut être mise en œuvre, et si oui, comment. Lors du référendum organisé par l'initiative "Deutsche Wohnen und Co. expropriation", une grande partie de la population berlinoise a voté en faveur de cette mesure.

La tête de liste de Linke, Klaus Lederer, s'était prononcé pour la présentation d'un projet de loi dans un délai maximum d'un an si la Commission donnait son feu vert. Vendredi, la tête de liste des Verts, Bettina Jarasch, avait évoqué les conditions d'une telle loi et tempéré les attentes d'une mise en œuvre rapide.

Scholz a également plaidé pour la réélection de Giffey. Il a reconnu que la ville avait "dépassé bien d'autres pays" sur le plan conjoncturel et qu'elle avait "récemment atteint une grande croissance économique", bien qu'elle soit "confrontée à des défis avec la forte augmentation de la population". "Je fais confiance à une personnalité aussi forte que Franziska Giffey pour les surmonter", a déclaré le chancelier.

Scholz a en même temps renouvelé la promesse, non tenue jusqu'à présent, de la coalition de feux de signalisation au niveau fédéral de construire 400 000 nouveaux logements par an. "Bien sûr, les hausses de prix actuelles ne facilitent pas les choses après tout ce qui s'est passé dans le monde", a reconnu le chancelier, tout en soulignant : "Mais ce n'est pas pour cela que nous abandonnons notre objectif. Je veux réussir à construire bientôt 400 000 logements en un an, et cela doit rester ainsi". L'argent pour construire plus de logements sociaux est disponible. Il a appelé le secteur du bâtiment à se préparer à créer davantage de logements abordables.

Dimanche, la fédération régionale de la Linke à Berlin a fait référence sur Twitter au succès du référendum sur la socialisation. Il s'agit avant tout de garantir des loyers abordables dans le parc immobilier existant. "Pour les nouvelles constructions abordables, nous avons présenté un programme communal de construction de logements", a indiqué Die Linke via le service de messages courts.

Le chef de la CDU du Land, Kai Wegner, a qualifié dimanche les déclarations de Scholz de "tapage bon marché". "M. Scholz devrait savoir que ses amis berlinois se sont prononcés en faveur de l'expropriation lors du congrès de son parti cet été et que Mme Giffey, malgré de multiples lignes rouges et sa mauvaise conscience, continue à se laisser la porte ouverte à tout".