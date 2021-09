Vonovia abandonne une condition clé pour assurer le rachat de Deutsche Wohnen

Le groupe immobilier allemand Vonovia SE a renoncé lundi à exiger que la majorité des actionnaires soutiennent son offre publique d'achat sur Deutsche Wohnen SE, ce qui, selon le PDG Rolf Buch, signifie que l'opération ne peut plus échouer.

L'offre de 53 euros par action proposée par Vonovia, qui valorise Deutsche Wohnen à 19,1 milliards d'euros (22,5 milliards de dollars), n'est plus soumise à l'obtention du soutien de plus de 50 % des actionnaires, a déclaré la société cible dans un communiqué.

"Vonovia a renoncé au seuil minimum d'acceptation et à toutes les autres conditions de clôture de son offre de rachat aux actionnaires de Deutsche Wohnen", a déclaré Deutsche Wohnen, ajoutant qu'elle ne voyait aucune raison de refuser son consentement à cette renonciation.

La période d'acceptation minimale de l'offre, initialement fixée au 20 septembre, sera désormais prolongée jusqu'au 4 octobre.

"La transaction ne peut pas échouer au-delà des conditions", a déclaré M. Buch lors d'un entretien téléphonique avec Reuters.

L'offre de Vonovia visant à créer un empire immobilier de 550 000 appartements a eu du mal à atteindre la ligne d'arrivée, même après avoir été adoucie, en partie à cause des règles complexes régissant les rachats en Allemagne.

L'un des problèmes est que ces offres attirent les arbitres qui jouent le jeu de l'arrière-plan et espèrent obtenir un prix plus élevé plus tard dans la procédure. Un autre problème est que les fonds passifs ont généralement les mains liées en matière de vote jusqu'à ce que le résultat soit clair.

Vonovia a déclaré qu'elle avait obtenu le contrôle de plus de 40 % des actions de Deutsche Wohnen, sans compter les 4 % supplémentaires qu'elle peut acquérir à l'issue de l'offre de rachat.

"Nous verrons combien il y en aura en fin de compte", a déclaré M. Buch. Si les acceptations restent inférieures à 50 %, a-t-il ajouté, Vonovia pourra augmenter sa participation dans Deutsche Wohnen en souscrivant à une augmentation de capital ou en achetant des actions sur le marché.

Avec Vonovia aux commandes, les actionnaires de Deutsche Wohnen pourraient dire adieu aux paiements de dividendes dans un avenir prévisible, a déclaré M. Buch dans un avertissement aux opposants.

Cette dernière offre est la troisième tentative de Vonovia d'absorber Deutsche Wohnen, après une première approche il y a cinq ans et une nouvelle offre cet été.

La fusion est controversée en raison des préoccupations du grand public concernant la hausse des loyers https://www.reuters.com/business/germanys-biggest-landlords-agree-22-bln-merger-2021-05-25 - un sujet brûlant à l'approche des élections générales https://www.reuters.com/world/europe/what-are-main-issues-germanys-federal-election-2021-06-24 le 26 septembre, en particulier dans la capitale Berlin qui a cherché à imposer un contrôle des loyers.

Pour apaiser les critiques, M. Buch s'est engagé à vendre 14 000 appartements aux autorités de la ville de Berlin, à construire de nouveaux appartements et à limiter les augmentations de loyer jusqu'en 2026. Le même jour que les élections générales, les Berlinois voteront dans le cadre d'un référendum appelant à une législation permettant à la mairie d'exproprier les grands propriétaires. (1 dollar = 0,8474 euro) (Reportage de Matthias Inverardi à Düsseldorf Rédaction de Douglas Busvine Édition de Matthew Lewis)