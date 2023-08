DEUTZ AG est un fabricant de moteurs diesel basé en Allemagne. La société opère à travers deux segments : Moteurs compacts et Solutions personnalisées. Le segment des moteurs compacts fournit des moteurs à refroidissement liquide pour les applications routières et non routières, ainsi que diverses solutions modulaires. Le segment Customized Solutions propose des moteurs refroidis par air et par liquide pour des applications routières, non routières et marines, ainsi que des moteurs reconditionnés (Xchange) pour les séries de moteurs DEUTZ. La société fournit également des services connexes, notamment la maintenance, les pièces de rechange, les accessoires, les services d'ingénierie et les kits de réparation. La société exploite des sites de production en Allemagne, en France, aux États-Unis, en Argentine et en Chine.

Secteur Véhicules et machines lourdes