BERLIN (dpa-AFX) - Le fabricant de moteurs Deutz peut envisager d'entrer dans de nouveaux segments de marché tels que l'armement et l'alimentation électrique décentralisée. L'entreprise, cotée dans l'indice SDax des petites valeurs, envisage de fournir des moteurs pour des chars à roues, des transports de troupes et des véhicules d'approvisionnement, a écrit le journal Welt am Sonntag après un entretien avec le président du directoire Sebastian Schulte. Des batteries de stockage pour l'alimentation stationnaire d'hôpitaux militaires seraient également envisageables. "C'est certainement un domaine attractif, cela apporte un changement d'époque", a déclaré le patron de Deutz.

Dans ce contexte, les projets dans le domaine de l'alimentation électrique de secours sont déjà plus concrets. "Le marché des groupes électrogènes de secours, qui fonctionnent aujourd'hui encore au diesel, est en pleine expansion", a déclaré Schulte au journal. "Curieusement, c'est même une conséquence de la transition énergétique, car c'est justement dans des pays comme les États-Unis, où les réseaux électriques sont dans un état de désolation, qu'il y a parfois des pannes de courant plusieurs fois par mois dans certaines régions". Jusqu'à présent, Deutz ne fournit que des moteurs aux fabricants de ces groupes, utilisés par exemple dans les hôpitaux, les installations de refroidissement et les centres de données. A l'avenir, le système complet devrait être fourni par Deutz. Les deux concurrents américains beaucoup plus importants, Cummins et Caterpillar, sont déjà très présents dans ce secteur.

En élargissant son champ d'action, Deutz a pu devenir plus résistant aux hauts et aux bas de la conjoncture. Ainsi, l'affaiblissement de la conjoncture a pesé sur la demande en début d'année. Le secteur de l'armement semble actuellement particulièrement attractif. En raison de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, les pays occidentaux ont fortement augmenté leurs budgets de défense - des milliards sont investis dans les chars, la défense antiaérienne et les munitions.

Mi-juin, le ministre estonien de la Défense, Hanno Pevkur, a appelé ses partenaires de l'OTAN à consacrer chaque année une part plus importante de leur production économique nationale à la défense. "Nous pensons que 2 % ne sont pas suffisants. Nous devons aller plus loin", avait déclaré l'Estonien en marge d'une réunion des ministres de la Défense de l'OTAN à Bruxelles./mis/ngu