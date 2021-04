DEUTZ AG : Hauck & Aufhauser à l'achat

Données financières EUR USD CA 2021 1 470 M 1 759 M - Résultat net 2021 37,2 M 44,5 M - Dette nette 2021 34,5 M 41,3 M - PER 2021 27,8x Rendement 2021 1,21% Capitalisation 749 M 897 M - VE / CA 2021 0,53x VE / CA 2022 0,45x Nbr Employés 4 516 Flottant 100% Graphique DEUTZ AKTIENGESELLSCHAFT Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DEUTZ AKTIENGESELLSCHAFT Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 7,47 € Dernier Cours de Cloture 6,20 € Ecart / Objectif Haut 93,7% Ecart / Objectif Moyen 20,5% Ecart / Objectif Bas -3,15% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Frank Hiller Chairman-Management Board & Head-Technical Sebastian C. Schulte CFO, Head-Human Resources & Information Services Bernd Bohr Chairman-Supervisory Board Markus Schwaderlapp Head-Research & Development Markus Müller Chief Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) DEUTZ AKTIENGESELLSCHAFT 21.47% 897 ATLAS COPCO AB 32.51% 76 833 FANUC CORPORATION 7.47% 48 039 PARKER-HANNIFIN CORPORATION 17.88% 41 449 SANDVIK AB 20.91% 36 173 STANLEY BLACK & DECKER, INC. 15.02% 33 072