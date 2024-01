Dev Labtech Venture Limited est une société basée en Inde, qui se consacre à la fabrication, à la commercialisation et à l'approvisionnement en diamants. Les produits de la société sont principalement destinés aux fabricants de diamants cultivés en laboratoire et de bijoux sertis de diamants naturels. Les installations de la société exécutent tous les types d'activités de fabrication, de la pierre naturelle brute aux diamants polis finis, et des semences aux diamants cultivés en laboratoire finis, de tailles, de formes, de clarté et de couleurs différentes. L'entreprise utilise des logiciels informatiques et la technologie laser pour cartographier, concevoir, tailler et polir les diamants naturels. En outre, elle a également mis en place une équipe technique et de conception interne pour fabriquer des diamants cultivés en laboratoire.

Secteur Habillement et accessoires