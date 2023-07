Develop Global Ltd est une société d'exploration de ressources. La société est impliquée dans l'exploration et le développement des métaux de base et des services miniers. Elle possède et exploite des projets de cuivre et de zinc en Australie occidentale. Les projets de la société comprennent le projet Sulphur Springs et le projet Whim Creek Joint Venture. Ses secteurs d'activité sont les services miniers et l'exploitation et l'exploration minières. Le projet de Sulphur Springs est situé à 144 kilomètres (km) au sud-est de Port Hedland et comprend les gisements de Sulphur Springs et de Kangaroo Caves ainsi que des concessions le long de la tendance Panorama de 27 km, qui fournit du cuivre et du zinc de qualité commerciale. Le projet de cuivre-zinc de Whim Creek est situé à 115 km au sud-ouest de Port Hedland et comprend les gisements de Whim Creek, Mons Cupri, Salt Creek et Evelyn, qui fournissent du cuivre. La division des services d'exploitation minière souterraine poursuit ses activités dans le cadre de l'accord de services à la mine d'or de Bellevue.

