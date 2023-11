Develop North PLC est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est de fournir des financements par emprunt au secteur immobilier. La société offre des solutions de financement flexibles, adaptées et fiables à une gamme de projets, couvrant toutes les formes de développement résidentiel et commercial. L'objectif d'investissement de la Société est de fournir aux actionnaires un revenu régulier et stable et le potentiel d'un rendement total attractif à moyen et long terme. La Société cherche à atteindre son objectif d'investissement par le biais d'un portefeuille diversifié de prêts à taux fixe principalement garantis par des terrains et/ou des biens immobiliers au Royaume-Uni. Elle investit principalement par le biais de prêts garantis de premier rang, bien que d'autres prêts tels que des prêts relais, des prêts subordonnés, des financements de prêts sélectionnés et d'autres instruments de dette. Son portefeuille comprend Kenley Homes, Calmont Homes, Horizon Cremation et Bede Homes. Son conseiller en investissement est Tier One Capital Ltd.