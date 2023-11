(Alliance News) - Devolver Digital Inc. a annoncé mercredi l'acquisition du développeur System Era Softworks Inc. basé à Seattle, pour un montant pouvant atteindre 40 millions de dollars.

L'éditeur de jeux vidéo basé à Austin, au Texas, a déclaré que le montant total comprend un paiement initial de 20 millions de dollars en espèces, suivi de 2 millions de dollars en espèces et d'actions à émettre un an après la clôture de la transaction.

Devolver ajoutera à cela un paiement différé de 10 millions de dollars et un complément de prix potentiel de 8 millions de dollars, tous deux payables à nouveau en actions et en numéraire.

Devolver a déclaré que System Era, basé à Seattle, est un développeur "primé et multiplateforme" qui possède une "expertise dans la création de titres de qualité, centrés sur la communauté et à longue durée de vie". Il a généré un chiffre d'affaires d'environ 7 millions de dollars et un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements de 3,8 millions de dollars pour l'exercice clos le 30 juin.

L'acquisition comprend Astroneer, le premier jeu "très réussi" de System Era, qui, selon Devolver, a généré plus de 87 millions de dollars de recettes brutes depuis sa sortie en 2016 et a atteint ses chiffres de vente annuels les plus élevés en 2022.

"Ce qui m'enthousiasme le plus à propos de System Era, c'est l'adéquation culturelle et stratégique avec Devolver", a déclaré Douglas Morin, président-directeur général. "Il s'agit d'un groupe de développeurs très expérimentés et talentueux... Leur savoir-faire en matière de développement de jeux extensibles ouvre la voie à une nouvelle base de joueurs et à une nouvelle source de revenus pour Devolver.

"Nous sommes impatients de faire découvrir le jeu à de nouveaux joueurs de manière innovante - et surtout d'accueillir l'équipe chez Devolver dans les jours et les mois à venir."

Devolver s'attend à ce que l'accord contribue positivement à l'Ebitda en 2024.

Les actions de Devolver Digital étaient en hausse de 2,0 % à 26,00 pence à Londres mercredi matin.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

