Devolver enregistre une perte, mais son chiffre d'affaires augmente alors que les coûts des ventes ont presque doublé

(Alliance News) - Devolver Digital Inc. a annoncé mardi une perte annuelle, les coûts des ventes ayant plus que compensé la hausse des revenus, tout en évoquant un premier semestre 2022 "difficile".

Les actions de Devolver étaient en baisse de 13% à 28,00 pence chacune à Londres mardi matin.

L'éditeur numérique et développeur de jeux vidéo indépendants a déclaré avoir enregistré une perte avant impôts de 98,8 millions de dollars en 2022, contre un bénéfice de 50 millions de dollars en 2021.

Et ce, malgré un chiffre d'affaires en hausse de 37% à 134,6 millions USD contre 98,2 millions USD, le coût des ventes ayant presque doublé à 112,1 millions USD contre 58,9 millions USD.

"Les revenus de Devolver ont augmenté de 37 % en glissement annuel, malgré un premier semestre difficile, ce qui souligne la résilience de notre modèle éprouvé", a déclaré Harry Miller, président exécutif du conseil d'administration.

" Du point de vue des sorties de jeux, nous avons connu un second semestre plus fort avec les succès marquants de Cult of the Lamb et Return to Monkey Island [...] En même temps, nous avons procédé à une évaluation à l'échelle du groupe, titre par titre, de la viabilité commerciale, de la valeur comptable et des perspectives d'avenir. Nous avons annulé certains titres, restructuré Good Shepherd et procédé à des dépréciations de la propriété intellectuelle et du fonds de commerce, reflétant la baisse actuelle des valorisations sectorielles par rapport aux sommets atteints en 2021".

En conséquence, Devolver a déclaré qu'elle s'attendait à une croissance en 2024 et 2025, après avoir "terminé cette réinitialisation".

Il a déclaré être en bonne voie pour sortir 10 à 12 nouveaux jeux en 2023, pondérés au second semestre, alors qu'il y a actuellement plus de 30 titres dans ses pipelines, y compris "plusieurs nouveaux titres passionnants" qui seront annoncés au cours de 2023.

"Nous avons une stratégie claire et un pipeline solide pour les trois prochaines années qui continueront à diversifier et à accroître nos revenus à travers les titres, les développeurs, les plateformes et la géographie", a déclaré le directeur général Douglas Morin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.