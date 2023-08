Devolver Digital Inc - éditeur numérique et développeur de jeux vidéo indépendants basé à Austin, au Texas - déclare que les performances du premier semestre 2023 ont été affectées par des retards dans la sortie de nouveaux titres, une réduction des revenus provenant des contrats d'abonnement et une contribution plus faible de son back-catalogue. En conséquence, il s'attend maintenant à ce que le bénéfice ajusté normalisé avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement soit négatif au cours du semestre. Pour l'ensemble de l'année, l'Ebitda ajusté normalisé devrait être "au moins" à l'équilibre. L'Ebitda normalisé devrait renouer avec la croissance en 2024 et s'accélérer en 2025.

"Nous sommes déçus que la performance de 2023 soit plus faible que prévu, car nous constatons un impact des retards dans les nouveaux titres, moins de contrats d'abonnement et des revenus plus faibles du back-catalogue. Nous voulons nous assurer que nous investissons le temps, les efforts et l'argent nécessaires dans nos titres, car c'est la meilleure façon de rendre justice à notre solide pipeline de sorties prévues pour les 24 prochains mois. Nous continuons à chercher des moyens d'améliorer le rendement de notre catalogue, tout en prenant les bonnes mesures pour maximiser les recettes de nos nouvelles sorties", a déclaré le président Harry Miller.

Cours actuel de l'action : 14,50 pence, en baisse de 26 % jeudi matin à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 77 %.

