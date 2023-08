(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce jeudi.

AIM - GAGNANTS

Mkango Resources Ltd, en hausse de 9,0% à 10,08 pence, fourchette de 12 mois 8,12p-19,50p. L'explorateur et développeur minéral possédant un vaste portefeuille d'exploration au Malawi déclare que Maginito Ltd a réussi à augmenter sa participation dans HyProMag Ltd à 100% pour une contrepartie en espèces et en actions. Elle détient une participation de 90 % dans Maginito, qui se concentre sur le développement de technologies vertes dans la chaîne d'approvisionnement en terres rares. CoTec Holdings Corp détient les 10 % restants. Selon les termes de la transaction, Maginito versera aux actionnaires de HyProMag une contrepartie en espèces d'un million de livres sterling, financée par le fonds de roulement existant. Elle émettra également 9,7 millions d'actions Mkango, équivalant à 1 million de livres sterling, au prix de 10,26 pence par action.

Team17 Group PLC, en hausse de 6,6 % à 325,00 pence, fourchette de 12 mois 300,00 pence-500,00 pence. Le développeur de jeux vidéo, d'applications de divertissement éducatif pour les enfants et de jeux de simulation de travail informe les actionnaires avant les résultats intermédiaires, prévus pour le 19 septembre. Team17 déclare qu'il continue de s'attendre à ce que ses activités soient conformes aux attentes du marché pour l'ensemble de l'année 2023. "Le portefeuille de titres de notre groupe, toutes divisions confondues, s'est bien comporté au premier semestre dans le contexte d'un marché de détail particulièrement concurrentiel", déclare la directrice générale Debbie Bestwick. Il s'agit notamment de titres liés aux jouets Barbie et Lego. "Nous restons prudents et continuerons à nous concentrer sur la réalisation de nos projets au second semestre", ajoute-t-elle.

Kodal Minerals PLC, en hausse de 5,3% à 0,50 pence, fourchette de 12 mois 0,20p-0,93p. La société d'exploration et de développement minier axée sur le Mali déclare avoir reçu un paiement anticipé de 3,5 millions USD dans le cadre du programme de financement du projet Bougouni Lithium. Ce programme a été annoncé en janvier et porte sur un montant total de 117,8 millions d'USD.

AIM - LOSERS

Devolver Digital Inc, baisse de 23% à 14,98 pence, fourchette de 12 mois 14,98-85,00 pence. L'éditeur numérique et développeur de jeux vidéo indépendants atteint son plus bas niveau sur 52 semaines. Devolver déclare que les attentes en matière de performance pour 2023 ont été affectées par trois facteurs clés : des retards dans la sortie de nouveaux titres, une réduction des revenus provenant des contrats d'abonnement et une contribution plus faible de son back-catalogue. Au vu des performances réalisées depuis le début de l'année, la société s'attend désormais à ce que le résultat ajusté normalisé avant intérêts, impôts et amortissements soit négatif au premier semestre 2023. Pour l'ensemble de l'année, elle s'attend à ce que l'Ebitda ajusté normalisé soit au moins à l'équilibre. À plus long terme, Devolver s'attend à ce que l'Ebitda ajusté normalisé renoue avec la croissance en 2024 et "s'accélère" en 2025. "Nous sommes déçus que la performance de 2023 soit plus faible que prévu, car nous constatons un impact des retards dans les nouveaux titres, moins de contrats d'abonnement et des revenus plus faibles du back-catalogue ", déclare le président Harry Miller.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

