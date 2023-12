Devonian Health Group Inc. est une société pharmaceutique canadienne spécialisée dans les produits botaniques en phase avancée de développement. L'activité principale de la société est le développement de médicaments botaniques à partir de matières végétales et d'algues pour le traitement de maladies inflammatoires-auto-immunes, y compris la colite ulcéreuse et la dermatite atopique. Elle est également impliquée dans le développement de produits à valeur ajoutée pour la dermo-cosmétique et la distribution de produits pharmaceutiques par l'intermédiaire de sa filiale. Le produit phare de la société, la Thykamine, produit pharmaceutique issu de sa plateforme SUPREX, est un produit destiné à la prévention et au traitement des problèmes de santé liés à l'inflammation et au stress oxydatif. Le produit phare de la société, la Thykamine, produit pharmaceutique issu de sa plateforme SUPREX, est un produit destiné à la prévention et au traitement des problèmes de santé liés à l'inflammation et au stress oxydatif. Les produits cosméceutiques de la société comprennent R-Spinasome et Purgenesis.

Secteur Produits pharmaceutiques