Devoteam : baisse de 7% du résultat net au 1er semestre

09/09/2020 | 08:04

Devoteam publie un résultat net part du groupe en diminution de 7,1% à 16,4 millions d'euros au titre du premier semestre 2020, et une marge d'exploitation de 35,8 millions, soit 9,3% du chiffre d'affaires contre 9% un an auparavant.



Le chiffre d'affaires semestriel du groupe de services informatiques s'élève à 387,2 millions d'euros, en croissance de 3,7% en publié comme en organique, avec un effet jour positif de près d'un point. Au deuxième trimestre, le CA a reculé de 1,7% en organique.



Dans un environnement économique très incertain, Devoteam anticipe toujours une reprise économique au quatrième trimestre et maintient ses objectifs d'un chiffre d'affaire de 759 millions d'euros et d'une marge d'exploitation d'environ 9% pour l'année 2020.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.