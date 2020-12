Devoteam : succès de l'OPA des cofondateurs, qui détiennent 72,4% du capital - AMF

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'offre publique d'achat (OPA) lancée sur l'entreprise de services numériques Devoteam par ses cofondateurs a réussi. A la date du 30 novembre 2020, la société Castillon, contrôlée par Godefroy et Stanislas de Bentzmann, les cofondateurs et coprésidents de Devoteam, détenait de concert 6.032.356 actions Devoteam représentant autant de droits de vote, soit 72,40% du capital et au moins 62,53% des droits de vote de la société, selon un avis publié mardi par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Ainsi, "la condition minimale requise de la détention par l'initiateur de l'OPA, à l'issue de l'offre, d'un nombre d'actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote de Devoteam supérieure à 50%, est satisfaite", a indiqué l'AMF.

De plus, la condition selon laquelle l'initiateur de l'offre détient un nombre d'actions représentant une part du capital et des droits de vote de Devoteam supérieure à 50,01%, en tenant compte de la perte des droits de vote double pour les actions apportées à l'offre, est également satisfaite.

L'OPA était ouverte du 27 octobre au 30 novembre inclus.

Le 11 septembre, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB), agissant pour le compte de la société Castillon, avait déposé auprès de l'AMF une OPA au prix de 98 euros par action avec un seuil de renonciation de 50,01%.

