DevvStream Holdings Inc. est une société canadienne de codéveloppement et de production de projets de crédits carbone, spécialisée dans les solutions technologiques. Avec une réserve de plus de 140 projets technologiques dans le monde entier, elle permet aux entreprises et aux gouvernements d'atteindre facilement leurs objectifs d'émissions nettes zéro tout en générant des crédits de carbone. La solution de bout en bout de l'entreprise élimine les risques et la complexité de chaque étape, permettant aux organisations de passer facilement de l'idéation du projet à la monétisation des crédits. Elle propose également des crédits carbone à l'achat. Elle investit dans des projets de compensation pour l'évitement, la réduction et l'élimination des émissions, en mettant l'accent sur les solutions basées sur la technologie (TbS) ainsi que sur certaines solutions basées sur la nature (NbS). La société a investi dans les objectifs de développement durable des Nations unies (SDG), le système de compensation et de réduction des émissions de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA) et le groupe de travail sur l'élargissement des marchés volontaires du carbone (TSVCM).