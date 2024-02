Devyani International Limited est une société basée en Inde dont l'activité principale consiste à développer, gérer et exploiter des restaurants à service rapide et des aires de restauration pour des marques telles que Pizza Hut, KFC, Costa Coffee et Vaango. La société exerce ses activités dans le secteur de l'alimentation et des boissons. Ses secteurs géographiques comprennent l'Inde et l'extérieur de l'Inde. Ses magasins sont exploités en dehors de l'Inde, ce qui comprend principalement les magasins KFC et Pizza Hut exploités au Népal et au Nigeria. La société exploite plus de 490 magasins KFC et environ 506 magasins Pizza Hut en Inde. En outre, la société est également un franchisé de la marque Costa Coffee en Inde, qui est détenue par Costa International et exploitée dans environ 112 magasins Costa Coffee. Les filiales de la société comprennent Devyani Food Street Private Limited, Devyani Airport Services (Mumbai) Pvt. Ltd, Devyani International Nepal Private Limited et RV Enterprizes Pte. Limited.

Secteur Restaurants et bars