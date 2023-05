Le bénéfice de Devyani, opérateur indien de KFC, chute en raison des dépenses et du ralentissement de la demande

La société indienne Devyani International Ltd a annoncé mercredi une chute de 21 % de ses bénéfices au quatrième trimestre, l'exploitant de restaurants KFC ayant enregistré une hausse de ses dépenses et les consommateurs touchés par l'inflation ayant réduit leurs dépenses en restauration rapide.

Le bénéfice net consolidé est tombé à 607,2 millions de roupies (7,4 millions de dollars) pour le trimestre clos le 31 mars, a déclaré le franchisé local de la société américaine Yum Brands dans une déclaration boursière.

Les consommateurs du pays le plus peuplé du monde ont été frappés par les prix élevés des produits de base quotidiens, du lait au carburant, au cours des derniers trimestres, ce qui les a contraints à limiter leurs dépenses discrétionnaires.

Dans le même temps, ses magasins Pizza Hut sont confrontés à une concurrence intense de la part de marques locales proposant des options moins chères et de Domino's Pizza, exploité par Jubilant Foodworks en Inde.

Devyani, qui est également le seul franchisé de la marque Costa Coffee en Inde, a déclaré que les dépenses totales avaient augmenté de 32 % par rapport à l'année précédente.

Les recettes d'exploitation ont augmenté de 28 % pour atteindre 7,55 milliards de roupies grâce à l'ouverture de 66 nouveaux magasins. Toutefois, les recettes ont diminué d'environ 5 % par rapport au trimestre précédent.

L'effondrement des bénéfices de Devyani va de pair avec les performances du franchisé rival de Yum Brands, Sapphire Foods India Ltd, et de Westlife FoodWorld Ltd, l'exploitant local de McDonald's, qui soulignent tous deux le ralentissement des dépenses et de la demande.

Cependant, Devyani espère "un rebond des dépenses de consommation dans la seconde moitié de l'année fiscale à venir", a déclaré le président non exécutif Ravi Jaipuria, soulignant les "premiers signes de stabilisation de l'inflation".

Les actions de Devyani ont chuté de 8,6 % après la publication des résultats. Elles étaient en dernier lieu en baisse de 4,8 % à 173,3 roupies. (1 $ = 81,7800 roupies indiennes) (Reportage de Yagnoseni Das à Bengaluru et Praveen Paramasivam à Chennai ; Rédaction de Dhanya Ann Thoppil)