Dewan Cement Limited est une société basée au Pakistan, qui est engagée dans la fabrication et la vente de ciment. Les produits de la société comprennent Dewan Ordinary Portland, Pakland Sulphate Resistant, Pakland Ordinary Portland, Pakland Black Diamond Ordinary Portland, Pakland Lion Ordinary Portland, et Pakland Premium Rapid Setting. La société a une capacité de plus de 2 880 000 tonnes par an à partir de deux unités de fabrication distinctes, comprenant Pakland Cement Ltd, et Saadi Cement Ltd. La société possède deux sites de production à Deh Dhando, Dhabeji Karachi, Sindh et Kamilpur Hattar Industrial Estate, district Khyber Pakhtunkhwa. La société exporte du ciment vers des pays du monde entier, comme l'Inde, le Sri Lanka, les EAU, le Qatar, le Koweït, l'Irak, le Yémen, le Soudan, Djibouti, la Tanzanie, le Kenya, Madagascar, le Mozambique, les Seychelles, l'île des Comores et le Lesotho.

Secteur Matériaux de construction